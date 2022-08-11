Эстония решила закрыть границы для граждан России с выданными ею шенгенскими визами 11 августа, 14:17 Урмас Рейнсалу (Фото:EU2017EE Estonian Presidency/www.flickr.com)

Эстония приняла решение запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.

Об этом сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, передает ERR.

По его словам, данная норма вступит в силу на следующей неделе.

Министр заявил, что исключения будут распространяться на близких родственников граждан и обладателей вида на жительство Эстонии, дипломатов и членов их семей, а также сотрудников транспортных компаний.

Видео дня

Чехия прекратила выдачу виз россиянам 25 февраля на следующий день после вторжения России в Украину. Также Чехия во втором полугодии председательствует в совете Евросоюза.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Евросоюз немедленно прекратить выдачу виз россиянам, заявив, что посещение Европы — это «привилегия, а не право человека».

Ранее с аналогичным призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский. Украина с 1 июля отменила безвизовый режим для граждан РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.