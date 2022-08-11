Поездки в Европу — не наследственное и божественное право россиян, а привилегия — МИД Латвии 11 августа, 11:54 Эдгар Ринкевич (Фото:Edgars Rinkēvičs/Facebook)

На фоне возможного запрета шенгенских виз для граждан РФ министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что поездки в Европу — не наследственное и божественное право россиян.

«Поездка в Европу или любую другую цивилизованную страну для россиян не наследственное и божественное право, а привилегия, которой нельзя пользоваться, пока Россия продолжает свою агрессию», — написал он в Twitter.

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По его словам, одним из шагов, чтобы остановить страну-агрессора, есть то, что широкая общественность ощутит последствия санкций и запрета на поездки.

Чехия прекратила выдачу виз россиянам 25 февраля на следующий день после вторжения России в Украину. Также Чехия во втором полугодии председательствует в совете Евросоюза.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Евросоюз немедленно прекратить выдачу виз россиянам, заявив, что посещение Европы — это «привилегия, а не право человека».

Ранее с аналогичным призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский. Украина с 1 июля отменила безвизовый режим для граждан РФ.

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