Единственный способ влияния на Путина. Зеленский призвал западные страны закрыть границы для россиян 9 августа, 00:00 Зеленский предложил не выдавать визы россиянам (Фото:1luvsouthafrica/Twitter)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны полностью закрыть въезд для граждан РФ.

Об этом сообщает The Washington Post.



Глава государства отметил, что «самые важные санкции — это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю».

Зеленский напомнил, что россияне самостоятельно несколько раз выбрали кремлевского диктатора Путина, и не борются с плодами его правления.

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«Тогда они поймут. Они говорят: „Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?“ Может. Население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него. Разве вы не хотите этой изоляции? Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на Путина», — заявил Зеленский.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

«Неправильно, что в то время, когда Россия ведет агрессивную, жестокую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами. Это — неправильно», — заявила она.

По словам Марин, передвижение россиян обсуждалось на саммитах ЕС всю весну, но на туризм санкции пока не распространялись.

Ранее посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок.

Также Министерство иностранных дел Эстонии сообщало, что готовит предложения ЕС о приостановке выдачи виз гражданам РФ.

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