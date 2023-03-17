ЕС может утвердить передачу Украине миллиона снарядов до конца 2023 года — СМИ 17 марта, 16:58 Боеприпасы возле позиций украинских военных в Бахмуте (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Несколько стран Евросоюза настаивают на том, чтобы передать Украине один миллион снарядов до конца года. Об этом сообщает Handelsblatt, ссылаясь на проект с выводами саммита ЕС, который есть в распоряжении издания.

В нем говорится, что Европейский совет приветствует «содействие немедленному предоставлению боеприпасов Украине, в частности путем совместных закупок». Окончательно этот отрывок еще не утвержден и формулировку к 23−34 марта еще не могут изменить.

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В группу стран, настаивающих на конкретном обещании относительно снарядов для ВСУ, входят Эстония, Литва, Латвия, Польша, Финляндия, Румыния. Франция поддержала инициативу, Германия еще рассматривает.

Исследования аналитиков в Брюсселе показывают, что Украина сейчас выпускает 110 тысяч снарядов в месяц, а для успешного констрнаступления на этот промежуток времени нужно 350 тысяч, пишет издание.

15 марта во время встречи в формате Рамштайн представители более чем 50 стран обсуждали боеприпасы для украинских военных, артиллерию, танки и защиту неба. Агентство Bloomberg сообщило, что на следующей неделе ЕС одобрит совместную закупку боеприпасов для Украины.

По данным Financial Times, Украина обратилась в Евросоюз с просьбой ежемесячно отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит. Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине нужен миллион снарядов.