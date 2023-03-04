Запрос Резникова. Украина просит ЕС отправлять ежемесячно 250 тысяч снарядов — FT 4 марта, 04:46 Украина просит ЕС увеличить поставки боеприпасов (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Украина обратилась в Европейский союз с просьбой ежемесячно посылать для ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.

Об этом сообщает Financial Times.

В распоряжении издания оказалось письмо от министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он говорит, что ВСУ используют в пять раз меньше снарядов из-за ограничения поставок.

Видео дня

Министр пишет, что артиллерия играет "решающую роль в устранении военного могущества противника".

"Если бы мы не были ограничены количеством имеющихся в наличии артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать полный боекомплект, а это 594 тыс. снарядов в месяц", - заявил министр.

Ранее The New York Times сообщал, что небольшие страны-члены НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам оружия Украине. По данным издания, страны НАТО обсуждают инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии для возобновления производства снарядов советского калибра для украинского артиллерийского арсенала.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для поддержки Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.

Reuters сообщило, что страны Европейского Союза срочно изучают возможности совместной закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины.

20 февраля главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что если страны не справятся с обеспечением Украины боеприпасами, то результат войны будет под угрозой.