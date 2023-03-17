У Запада хватит снарядов для одного большого контрнаступления Украины — NYT 17 марта, 10:42 Украинские военные возле Бахмута, 6 марта 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Защищая Бахмут в Донецкой области, украинские военные выпускают тысячи артиллерийских снарядов в день. Американские и европейские чиновники считают, что это может поставить под угрозу весеннее контрнаступление ВСУ и готовят помощь. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники.



Два американских чиновника рассказали газете, что недавно Пентагон выразил обеспокоенность Киеву после нескольких дней интенсивных обстрелов на фоне решения Украины продолжить удерживать Бахмут. По словам одного из них, американцы предостерегли «от бесполезной траты боеприпасов в ключевой момент».

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Союзники считают, что будущее контрнаступление может стать «решающим», поэтому США и Британия готовятся отправить тысячи артиллерийских снарядов и ракет натовского и советского образцов, чтобы укрепить запасы Украины.

Однако чиновник из Пентагона заявил NYT, что это «последняя отчаянная попытка» для эффективного наступления из-за нехватки боеприпасов у Запада. Страны наращивают производство, но понадобится много месяцев, чтобы новые поставки успевали за темпами расходования. Россияне используют больше боеприпасов, чем ВСУ — им тоже их не хватает.

NYT приводит рассказ одного из украинских бойцов. Тот рассказал, что однажды его подразделение вывело из строя современный российский танк Т-90, но добить его из артиллерии ему запретили — для Украины сейчас «это слишком дорого».

15 марта во время встречи в формате Рамштайн представители более чем 50 стран обсуждали боеприпасы для украинских военных, артиллерию, танки и защиту неба. Агентство Bloomberg сообщило, что на следующей неделе ЕС одобрит совместную закупку боеприпасов для Украины.

По данным Financial Times, Украина обратилась в Евросоюз с просьбой ежемесячно отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит. Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине нужен миллион снарядов.

