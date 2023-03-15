Рамштайн-10. Есть решения по боеприпасам, артиллерии, танкам и защите неба — Зеленский 15 марта, 22:57 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 15 марта, рассказал об итогах десятого заседания в формате Рамштайн.

Глава государства сообщил, что представители более 50 стран обсуждали боеприпасы для защитников Украины, артиллерию, танки и защиту украинского неба.



«Есть решения. Особенно сейчас это важно — когда чувствуется, что российская агрессия близится к моменту, когда она может надорваться. Нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром. Россия не исключение», — подчеркнул он.

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Зеленский напомнил, что нужно постоянно усиливать давление на страну-агрессора — в обороне, санкциях, уничтожении путей обхода санкций и так далее.



Десятая встреча в формате Рамштайн 15 марта прошла онлайн. Министр обороны Алексей Резников заявил, что результаты заседания «вселяют оптимизм».

Глава Пентагона Ллойд Остин после Рамштайна сообщил, что Швеция передаст Украине 10 танков Leopard, Норвегия вместе с США — две системы ПВО NASAMS. Дания 15 марта объявила о новом пакете военной помощи Украине и о создании специального фонда для поддержки Киева, Канада — о передаче восьми танков Leopard 2 в ближайшее время.