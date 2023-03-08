Украине нужно в четыре раза больше боеприпасов, чем предлагает ЕС — Резников
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине срочно нужны артиллерийские боеприпасы в больших количествах. Предложенного Евросоюзом миллиарда евро на их закупку недостаточно.
Об этом он сказал перед встречей со своими коллегами из ЕС в Швеции, пишет Bloomberg.
«Нам нужен один миллион снарядов, а это примерно четыре миллиарда евро», — заявил Резников.
Также Украине нужны системы противовоздушной обороны, бронетехника и танки, подчеркнул министр.
По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, если страны ЕС готовы предоставить больше, то мы их получим. Сейчас он предлагает реально смотреть на ситуацию: «Не говорим о бесконечности, говорим о том, что можно сделать сегодня».
Министр обороны Швеции Пол Йонсон согласился, что производство снарядов в Европе следует наращивать из-за нужд Киева. Главной целью он назвал закупки на европейской промышленной базе, но не исключает этой возможности, если будут другие поставки из других государств.
В среду 8 марта в Стокгольме началось заседание министров обороны стран ЕС. Резников рассказал, что будут говорить об оружии, скорости принятия решений и солидарности.
Ранее FT сообщила, что ЕС получил письмо от Резникова с просьбой ежемесячно отправлять для ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов для уменьшения дефицита. По его словам, ВСУ используют в пять раз меньше снарядов из-за ограничения поставок.