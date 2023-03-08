Украине нужно в четыре раза больше боеприпасов, чем предлагает ЕС — Резников

8 марта, 11:45
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине срочно нужны артиллерийские боеприпасы в больших количествах. Предложенного Евросоюзом миллиарда евро на их закупку недостаточно.

Об этом он сказал перед встречей со своими коллегами из ЕС в Швеции, пишет Bloomberg.

«Нам нужен один миллион снарядов, а это примерно четыре миллиарда евро», — заявил Резников.

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Также Украине нужны системы противовоздушной обороны, бронетехника и танки, подчеркнул министр.

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По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, если страны ЕС готовы предоставить больше, то мы их получим. Сейчас он предлагает реально смотреть на ситуацию: «Не говорим о бесконечности, говорим о том, что можно сделать сегодня».

Министр обороны Швеции Пол Йонсон согласился, что производство снарядов в Европе следует наращивать из-за нужд Киева. Главной целью он назвал закупки на европейской промышленной базе, но не исключает этой возможности, если будут другие поставки из других государств.

В среду 8 марта в Стокгольме началось заседание министров обороны стран ЕС. Резников рассказал, что будут говорить об оружии, скорости принятия решений и солидарности.

Ранее FT сообщила, что ЕС получил письмо от Резникова с просьбой ежемесячно отправлять для ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов для уменьшения дефицита. По его словам, ВСУ используют в пять раз меньше снарядов из-за ограничения поставок.

https://www.youtube.com/watch?v=SlAPO5GpKDg
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Боеприпасы Алексей Резников Война России против Украины

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