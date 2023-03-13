ЕС на следующей неделе одобрит совместную закупку боеприпасов для Украины — Bloomberg 13 марта, 18:23 Украинский защитник в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Евросоюз на следующей неделе (20−26 марта) официально поддержит план совместных закупок боеприпасов для Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg в понедельник, 13 марта.

Министры обороны стран ЕС во время неформальной встречи в Стокгольме 7−8 марта поддержали предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля использовать 1 млрд евро из Европейского фонда мира для немедленной поставки Украине боеприпасов из существующих запасов. Боррель также заявил, что еще 1 млрд евро можно использовать для совместной закупки снарядов. Как заявил один из источников Bloomberg, пока неясно, о каком объеме поставок из запасов ЕС идет речь и будет ли этого достаточно.



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По данным Эстонии, которая первой выдвинула этот вопрос на обсуждение, Украина использует в среднем от 60 тысяч до 210 тысяч снарядов в месяц, а европейская оборонная промышленность за это время может производить только 25 тысяч снарядов. При этом страна-агрессор Россия выпускает от 20 до 60 тысяч снарядов в день.

По словам собеседника Bloomberg, страны ЕС еще не определились, сколько дополнительных средств готовы выделить в этом году и как будут структурированы эти средства. Некоторые страны считают, что обязательное финансирование должно быть пропорционально размеру экономики каждого государства, другие хотят, чтобы взносы были добровольными. Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе 23−24 марта.

Послы ЕС 8 марта одобрили дополнительные 2 млрд евро для Европейского фонда мира.

По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой каждый месяц отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.