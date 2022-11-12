Эрдоган хочет снова поговорить с Зеленским о «диалоге с РФ» 12 ноября, 16:59 Эрдоган планирует снова попытаться уговорить Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным (Фото:REUTERS / Florion Goga)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни позвонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы узнать его позицию по переговорам с Россией.

Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган заявил, что Турция «стремится превратить „зерновой коридор“ в путь мира».



Впрочем, по его словам, одной позиции Путина по этому вопросу недостаточно, поэтому он намерен поднять эту тему в разговоре с Владимиром Зеленским.

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«Все это позволит нам понять, смогут ли посреднические усилия Турции приблизить мир? Ну а сейчас, для нас важно сохранить действенность „зернового коридора“. Это касается также поставок удобрений. Цель президента Путина — отдать приоритет бедным странам Африки, в частности, Мали, Сомали или Судану. Российский лидер предложил поставлять зерно этим странам на безвозмездной основе. Мы готовы к такой же чувствительности по этому вопросу», — отметил Эрдоган.

Он также прокомментировал, завершится ли действие зернового соглашения 19 ноября.

«Угрозы временных ограничений договоренностей, на мой взгляд, ошибочны. В переговорах мы заявляли, что чем дольше будет продолжаться соглашение, тем лучше. В то же время важно определить рамки этого вопроса. То есть, как говорил президент Путин, приложить усилия в адрес стран Африки, где больше всего нуждаются в продовольствии. Отгружать агропродукцию в Европу и игнорировать Африку было бы несправедливым подходом», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что поставки агропродукции в страны Европы негативно повлияли на позицию российского лидера.

29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. Причиной этого решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых Кремль обвиняет Украину и Великобританию.

В то же время, официальный Киев называет выход Москвы из «зерновой инициативе» «продовольственным шантажом» и подчеркивает, что Россия использовала для выхода из соглашения фальшивый повод. Еще с начала сентября Россия искусственно создавала очередь из судов, двигавшихся по зерновому коридору.

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Спустя два дня после выхода РФ из «зерновой инициативе», 1 ноября, Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным. На следующий день после этого он объявил, что «зерновой коридор» возобновит работу во второй половине дня 2 ноября.

Зерновое соглашение: что важно знать

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.

Согласно договору, контроль за портами и украинскими территориальными водами остается за украинской стороной; никакие суда, кроме обеспечивающих экспорт зерна и связанной продукции, не могут приближаться к гуманитарному коридору и входить в украинские порты.

Зерновой коридор заработал 1 августа — тогда из Одесского порта отправилось первое судно с разблокированным украинским зерном.

Срок действия зерновой сделки рассчитан до 22 ноября 2022 года. Предполагалось, что после этого она будет продлена.