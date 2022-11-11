Турция прилагает «все усилия» для прекращения войны России против Украины — Эрдоган 11 ноября, 15:09 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция прилагает «все усилия» для прекращения войны России против Украины.

Об этом сообщает TRT World.

«Мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы продолжающиеся уже девять месяцев боевые действия в Украине завершились справедливым миром» — сказал Эрдоган.



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По его словам, также Турция предпринимает «необходимые меры для предотвращения продовольственного кризиса».

Во вторник, 1 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

