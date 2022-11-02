РФ дала задний ход. «Зерновой коридор» возобновит работу сегодня во второй половине дня — Эрдоган

2 ноября, 12:53
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Зерновой коридор возобновит работу в среду во второй половине дня (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko/File Photo)

Зерновой коридор возобновит работу в среду во второй половине дня (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko/File Photo)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что «зерновой коридор» возобновит работу в среду, 2 ноября, во второй половине дня.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Эрдогана, министр обороны России Сергей Шойгу позвонил главе Минобороны Турции Хулуси Акару, чтобы сообщить, что поставки продукции по «зерновому коридору» будут возобновлены.

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Ранее в ООН сообщали, что в среду движения судов по «зерновому коридору» не будет из-за приостановки участия РФ в зерновой инициативе.

29 октября Россия заявила, что прекращает участие в «зерновом соглашении». Причиной решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.

Киев называет выход Москвы из «зерновой инициативы» продовольственным шантажом и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Турция Российская агрессия Реджеп Тайип Эрдоган Зерно

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