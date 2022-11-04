Самый короткий шантаж Путина 4 ноября, 10:37 Эксклюзив НВ

В нашей части мира ключевые события в экономическом плане происходили в акватории Черного моря и в голове у Путина

Неделя началась для рынков на оптимистической волне. Тем более, даже из Китая донеслись позитивные вести, где под руководящей дланью товарища Си решили реализовать вторую часть метода «Купи козу — продай козу». А именно — наконец-то выйти из периода нулевого ковида. Которые сами себе и придумали. Что, понятное дело, крайне позитивно для экономики самого Китая, да и мировой экономики тоже. В результате китайские акции росли в цене, отыгрывая потери имени недавнего съезда той самой коммунистической партии Китая. Да еще и на американских рынках царствовал оптимизм ожиданий, ведь инвесторы и спекулянты почему-то решили, что ФРС уже перестарался, и скоро будет сворачивать свое ужесточение.

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Но потом пришел лесник и всех разогнал. Выступил глава ФРС Джером Пауэлл и сказал, что это рынки зря себе надумали такую сказку, а жизнь она совсем не сказочная. И будет не так жестко, действительно мягче. Однако дольше. И традиционно поднял ставку на 75 б.п. до уровня 3,75−4,0%. В общем, дольше и мягче в качестве сценария будущего не понравился рынкам, которые теперь ждут базовую ставку уже на уровне чуть выше 5% и эти самые рынки упали. Это не было катастрофой, не случилось черной среды или четверга, но настроение перебить удалось. Что, может быть, являлось одной из целей главы ФРС, которому этот безудержный оптимизм рынков может помешать бороться с инфляцией. По итогам недели индекс S&P500 снизился почти на 100 пунктов и откроется в пятницу на отметке 3719 пунктов.

Что интересно, Банк Англии счел, видимо, что рынки ему важнее (или экономический рост совсем дохленький, в отличие от американского, где раз за разом выходит крайне сильная статистик), и сказал, что с ростом ставок пора завязывать.