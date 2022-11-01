«Зерновой кризис». Эрдоган поговорил по телефону с Путиным 1 ноября, 16:57 Эрдоган и Путин на саммите ШОС, сентябрь 2022 года (Фото:Спутник/Александр Демьянчук/Pool via REUTERS/File Photo)

Во вторник, 1 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Темой разговора была «зерновая сделка».

Об этом сообщает пресс-служба турецкого президента.

В ходе разговора Эрдоган заявил, что Турция продолжает предпринимать необходимые меры со всеми сторонами для решения проблем, связанных с выполнением «зернового соглашения».

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Кроме того, турецкий лидер вновь вспомнил о переговорах между Украиной и РФ. По его словам, если стороны конструктивно решат «зерновой кризис», то Турция продолжить способствовать тому, чтобы были предприняты шаги к мирным переговорам.

При это Эрдоган выразил уверенность в том, что вопросы по организации экспорта украинского продовольствия будут налажены.

29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора, а впоследствии российские СМИ сообщили, что РФ официально известила об этом генсека ООН.



Причиной этого решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых Кремль обвиняет Украину и Великобританию.

Киев называет выход Москвы по «зерновой инициативе» «продовольственным шантажом» и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом. В Мининфраструктуре подчеркнули, что Украина готова продолжать работу зернового коридора.

31 октября из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 12 судов из 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Представители РФ были проинформированы.