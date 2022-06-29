«Токсичная маскулинность». Будь Путин женщиной, он не начал бы эту мачо-войну — Джонсон 29 июня, 00:09 Борис Джонсон (Фото:Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что если бы во главе российского государства была женщина, войны против Украины можно было бы избежать.

Об этом он сказал в интервью немецкому вещателю ZDF после саммита Большой семерки.



«Если бы Путин был женщиной, я не думаю, что он начал бы эту мачо-войну. Если вы хотите найти хороший пример токсичной маскулинности, то это именно этот человек», — сказал он.

Видео дня

Джонсон добавил, что Большая семерка достигла договоренности предоставить Украине все необходимые средства для стратегического противостояния с Россией и обеспечения Киеву максимально выгодной позиции в переговорах с Москвой.

«В то же время, мы хотим убедиться, что мы также готовы предоставить Украине гарантии относительно будущего, в частности то, что они получат вооружение НАТО, разведывательные данные и так далее», — отметил британский премьер.

Читайте также: Джонсон предложит Зеленскому визит в Британию и встречу с королевой

Для украинцев Джонсон был и останется другом, а вот с британцами у него проблемы – Богдан Цюпин https://www.youtube.com/embed/9HvoBY2-0o8

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.