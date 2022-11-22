«Французы отрицали до последнего». Борис Джонсон раскритиковал три страны ЕС за позицию по Украине до начала полномасштабного вторжения РФ 22 ноября, 22:38 Борис Джонсон (Фото:Dan Kitwood / Pool via REUTERS)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, как некоторые партнеры Украины относились к угрозе полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ до 24 февраля.

В интервью CNN Portugal Джонсон заявил, что позиция некоторых западных стран до начала полномасштабной войны сильно отличалась от нынешней, когда страны ЕС оказывают твердую поддержку Украине.



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«В какой-то момент немцы считали, что если это произойдет, что станет катастрофой, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина пала», — сказал экс-премьер Британии и сослался на «экономические причины» для такой позиции.



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Также, по словам Джонсона, «французы до последнего отрицали» угрозу полномасштабного вторжения России в Украину. Политик также раскритиковал первоначальную реакцию Италии на угрозу, сказав, что тогдашнее правительство Марио Драги «в какой-то момент утверждало, что не сможет поддержать позицию, которую мы занимаем», оправдывая это своей «огромной» зависимостью от российских энергоносителей.



Джонсон добавил, что после 24 февраля позиция европейских стран быстро изменилась, и приветствовал жесткие санкции ЕС против страны-агрессора: «…Немцы, французы, итальянцы, [президент США] Джо Байден — все увидели, что выбора просто нет. Потому что вы не можете договориться с этим человеком [Путиным]».

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии из-за конфликтов в правительстве. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы. Правительство Британии сейчас возглавляет Риши Сунак, который 19 ноября приехал в Украину.

Как британский премьер Борис Джонсон поддерживал Украину и за что его полюбили украинцы https://www.youtube.com/embed/7dLuX7iiOBk