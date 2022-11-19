Прогулка с премьером Британии. Зеленский и Сунак посетили выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади — видео

19 ноября, 18:27
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Зеленский и Сунак вместе прогулялись по Киеву (Фото:ОП)

Зеленский и Сунак вместе прогулялись по Киеву (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который в субботу, 19 ноября, прибыл с визитом в Киев, почтили память украинских защитников и осмотрели выставку уничтоженной российской техники.

Соответствующее видео опубликовал в своих соцсетях Зеленский.

﻿Лидеры возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря и почтили память украинских воинов минутой молчания.

Видео дня

Премьер-министр Великобритании также установил лампадку к памятному знаку жертвам Голодомора 1932−1933 годов на Михайловской площади.

После этого Владимир Зеленский и Риши Сунак осмотрели выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов, которая развернута на Михайловской площади.

В пресс-службе Офиса президента также опубликовали соответствующие фото.

Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины
Офис президента Украины

Как сообщалось, в субботу, 19 ноября, Риши Сунак прибыл в Киев со своим первым визитом в Украину в должности премьер-министра Великобритании.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев Великобритания Борис Джонсон Владимир Зеленский Украина-Великобритания Война России против Украины Риши Сунак

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