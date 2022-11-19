Прогулка с премьером Британии. Зеленский и Сунак посетили выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади — видео 19 ноября, 18:27 Зеленский и Сунак вместе прогулялись по Киеву (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который в субботу, 19 ноября, прибыл с визитом в Киев, почтили память украинских защитников и осмотрели выставку уничтоженной российской техники.

Соответствующее видео опубликовал в своих соцсетях Зеленский.

﻿Лидеры возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря и почтили память украинских воинов минутой молчания.

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Премьер-министр Великобритании также установил лампадку к памятному знаку жертвам Голодомора 1932−1933 годов на Михайловской площади.

После этого Владимир Зеленский и Риши Сунак осмотрели выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов, которая развернута на Михайловской площади.

В пресс-службе Офиса президента также опубликовали соответствующие фото.



Как сообщалось, в субботу, 19 ноября, Риши Сунак прибыл в Киев со своим первым визитом в Украину в должности премьер-министра Великобритании.

