Прогулка с премьером Британии. Зеленский и Сунак посетили выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади — видео
Зеленский и Сунак вместе прогулялись по Киеву (Фото:ОП)
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который в субботу, 19 ноября, прибыл с визитом в Киев, почтили память украинских защитников и осмотрели выставку уничтоженной российской техники.
Соответствующее видео опубликовал в своих соцсетях Зеленский.
Лидеры возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря и почтили память украинских воинов минутой молчания.
Премьер-министр Великобритании также установил лампадку к памятному знаку жертвам Голодомора 1932−1933 годов на Михайловской площади.
После этого Владимир Зеленский и Риши Сунак осмотрели выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов, которая развернута на Михайловской площади.
В пресс-службе Офиса президента также опубликовали соответствующие фото.
Как сообщалось, в субботу, 19 ноября, Риши Сунак прибыл в Киев со своим первым визитом в Украину в должности премьер-министра Великобритании.