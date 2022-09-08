«Это тотальная война». Опубликовано видео из кабинета Макрона 24 февраля во время звонка Зеленского 8 сентября, 02:47 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Журналистка Национального общественного радио Элеонора Бэрдсли опубликовала фрагмент видео, которое было снято в кабинете президента Франции Эммануэля Макрона 24 февраля.



На видео президент Франции спрашивает у Владимира Зеленского, действительно ли кремлевский диктатор Владимир Путин начал атаку Киева.

«Повсюду. И в Киев, и в Одессу. И из Беларуси. Итак, мы воюем повсюду на нашей территории. Везде есть войска. Мы не могли этого представить — такого не было в 2014 году», — сообщает Зеленский.

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«Это понятно. Это тотальная война», — отвечает ему Макрон.

Далее президент Украины просит Эммануэля Макрона, лидеров Европы и главу Белого дома вместе повлиять на диктатор Путина.

«Итак, я думаю, Эммануэль, очень важно, чтобы вы поговорили с Путиным и очень важно создать антивоенную коалицию. Мы уверены, что европейские лидеры и Байден могут подключиться, и они звонят ему и скажут: Стоп. Он остановится. Он вас послушает», — заявил Зеленский.

1 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет продолжать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

Последний телефонный разговор между президентом Франции и Путиным произошел 19 августа и касался ситуации на Запорожской АЭС. Тогда Макрон договорился об организации миссии МАГАТЭ на временно оккупированную станцию.



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