«Он лишь пойдет дальше». Джонсон предостерег Запад от «грязного» соглашения с Путиным

2 ноября, 20:55
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Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег западных лидеров от попытки побуждать Украину к подписанию мирного соглашения с Россией на невыгодных условиях.

Об этом сообщает Sky News.

Он объяснил, что поиск компромиссов только подтолкнет Путина к еще большей агрессии.

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«Я думаю, что опасность состоит в том, что мы попытаемся пойти на компромисс и найти какое-то соглашение, какое-то „грязное“ соглашение с Путиным, попробуем побуждать украинцев торговать частью своей территории, что лишь подтолкнет Путина к дальнейшей агрессии», — сказал Джонсон.

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По его словам, компромиссы на условиях Путина невозможны особенно потому, что своей поддержкой Украины страны Запада впервые за длительное время доказали свою приверженность ценностям свободы и демократии.

https://www.youtube.com/watch?v=qMZ2ackw2QQ

«Награда за твердость и продолжение поддержки Украины абсолютно огромна, потому что впервые за десятилетие мы показали, что мы действительно верим в демократию и свободу, и что мы действительно готовы поддерживать эти ценности в Европе. Так что украинская победа может стать абсолютно переломным моментом для мира», — подчеркнул Джонсон.

Также ранее Джонсон заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие.
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Великобритания Российская агрессия Борис Джонсон Переговоры с Россией Война России против Украины

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