«Он лишь пойдет дальше». Джонсон предостерег Запад от «грязного» соглашения с Путиным
Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег западных лидеров от попытки побуждать Украину к подписанию мирного соглашения с Россией на невыгодных условиях.
Об этом сообщает Sky News.
Он объяснил, что поиск компромиссов только подтолкнет Путина к еще большей агрессии.
«Я думаю, что опасность состоит в том, что мы попытаемся пойти на компромисс и найти какое-то соглашение, какое-то „грязное“ соглашение с Путиным, попробуем побуждать украинцев торговать частью своей территории, что лишь подтолкнет Путина к дальнейшей агрессии», — сказал Джонсон.
По его словам, компромиссы на условиях Путина невозможны особенно потому, что своей поддержкой Украины страны Запада впервые за длительное время доказали свою приверженность ценностям свободы и демократии.
«Награда за твердость и продолжение поддержки Украины абсолютно огромна, потому что впервые за десятилетие мы показали, что мы действительно верим в демократию и свободу, и что мы действительно готовы поддерживать эти ценности в Европе. Так что украинская победа может стать абсолютно переломным моментом для мира», — подчеркнул Джонсон.