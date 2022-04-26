Двери в НАТО для Украины остаются открытыми — глава Пентагона
Министр обороны США Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что возможность вступления в НАТО для Украины останется, но перспективы вступления можно будет обсуждать после окончания войны.
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«НАТО всегда будет стоять на своем принципе открытых дверей. Я не хочу спекулировать, но я уверен, что в будущем, если будет такая возможность, Украина будет опять подаваться на вступление в НАТО», — сказал Остин во время брифинга после встречи стран-союзников НАТО на базе Рамштайн.
Он добавил, что сейчас говорить об этом преждевременно и в первую очередь необходимо закончить войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин.
«Я думаю, что первым шагом является прекращение этого конфликта. И я думаю то, что должно произойти, чтобы конфликт прекратился, это решение Путина. Он человек, который его начал», — сказал Остин.
Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что Украина не будет вносить изменения в Конституцию в части евроатлантической интеграции.
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