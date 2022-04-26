Участвуют более 40 стран. На авиабазе США Рамштайн в Германии проходит встреча министров обороны по поддержке Украины 26 апреля, 12:05 Цей матеріал також доступний українською Встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин, на ней присутствует министр обороны Украины Алексей Резников (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

На авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии проходит встреча международной Консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Как сообщает ВВС, встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин. Участники собрались, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь Украине на фоне полномасштабного вторжения России.

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Перед заседанием Остин заявил, что Вашингтон хочет видеть Россию ослабленной до такой степени, что она больше не будет способна на такое вторжение, как в Украине.

Глава Пентагона добавил, что на встрече будут разработаны инструменты для оказания помощи Украине для победы в войне, а также для поддержки страны после окончания войны.

Он также уточнил, что сила украинского сопротивления позволила НАТО выиграть время для предоставления вооружения и поддержки.

На встрече присутствует министр обороны Украины Алексей Резников.

Оборонные переговоры в Германии по Украине не ограничены странами-членами НАТО, поэтому в них могут участвовать и страны вне Альянса.

Президент Владимир Зеленский призывал срочно передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.

Позже он заявил, что несмотря на военную помощь, предоставляемую Украине ее западными союзниками, у Вооруженных сил страны все еще недостаточно тяжелого вооружения для подавления российской армии.

22 апреля Зеленский заявил, что партнеры начали передавать Украине то оружие, о котором она просила.



Президент США Джо Байден во время обращения 21 апреля объявил, что Вашингтон выделит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

Помощь США из предыдущего пакета, который также оценивается в $800 млн, уже начала поступать в Украину. Она включает артиллерийские системы, снаряды, вертолеты, бронетранспортеры и другое оружие для отражения наступления России на Донбассе.

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