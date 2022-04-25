Финляндия и Швеция планируют одновременно подать заявку на вступление в НАТО — СМИ

25 апреля, 15:20
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По данным СМИ, Финляндия и Швеция планируют одновременно подать заявку на вступление в НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

По данным СМИ, Финляндия и Швеция планируют одновременно подать заявку на вступление в НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Финляндия и Швеция планируют одновременно подать заявку на вступление в НАТО, сообщает издание Dagens Nyheter.

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Таким образом, они хотят вместе выдержать негативную реакцию России на такое решение.

«Сейчас все идет быстро, и нам нужно иметь график, который позволит нам быть наравне с Финляндией. Это говорит против референдума», — сказал

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В парламенте Швеции заявили, что в настоящее время Финляндия замедляет свой процесс вступления, в то время как Швеция ускоряет темпы, чтобы обе страны могли, если будет принято такое решение, одновременно подать заявку на членство.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   НАТО Швеция Финляндия

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