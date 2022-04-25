Украина не будет вносить изменения в Конституцию относительно НАТО — Стефанчук 25 апреля, 11:56 Цей матеріал також доступний українською НАТО (Фото:Посольство Украины в США/Facebook)

Украина не будет вносить изменения в Конституцию в части евроатлантической интеграции.



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Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью УП.

«Изменение Конституции — не есть и никогда не будет самоцелью. Это инструментарий. Никто никогда не делал блага из этого. Ну, внесли одни изменения, другие. Они результативны только тогда, когда у них есть эффект. Мы можем 150 раз записать в Конституции что угодно, но если от этого нет эффекта, то это декларативные нормы», — отметил он.

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Как отметил спикер парламента, пункты в Конституции по НАТО и ЕС — перспективные видения Украины на будущее. Однако гарантии безопасности стране нужны сейчас, а не в будущем.

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«Мы же говорим о договоренностях, о переговорах, о гарантиях. Дальше мы будем видеть четкий и ясный механизм. Это будет НАТО? Прекрасно, я за. Это будет другой гарантийный вариант? Прекрасно, но для нас важны, еще раз скажу, гарантия и безопасность каждого гражданина в государстве и в целом», — говорит Стефанчук.

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