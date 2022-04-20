Альтернатива НАТО: Франция готова предоставить Украине «надежные» гарантии безопасности — Politico

20 апреля, 14:16
Цей матеріал також доступний українською
Гарантии безопасности для Украины призваны предотвратить новое вторжение РФ после окончания войны (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Гарантии безопасности для Украины призваны предотвратить новое вторжение РФ после окончания войны (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Поддержи НВ

Французские власти выразили готовность предоставить Украине гарантии безопасности в качестве альтернативы членству в Североатлантическом альянсе, сообщает Politico со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

По его данным, такой вариант достижения мирных договоренностей между Киевом и Москвой был поддержан Парижем во вторник, 19 апреля, в ходе видеоконференции лидеров стран-участниц так называемой Группы семи.

Видео дня

Помимо Франции, туда входят США, Италия, Германия, Великобритания, Канада, Япония, Польша, Румыния, а также руководство ЕС и НАТО.

Читайте также:
15 лет переговоров о Крыме и гарантии безопасности «жестче, чем в НАТО». Что Украина и РФ обсудили в Стамбуле

Как заявил журналистам советник президента Эммануэля Макрона, Франция готова предоставить Украине, «достаточно надежные гарантии безопасности», которые могли бы предотвратить новое российское вторжение.

«Нам понадобится международная структура, чтобы удовлетворить эти потребности», — отметил он.

Слушайте подкаст на эту тему
Читайте также:

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле, 29 марта (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS) Украина хочет видеть гарантами безопасности 11 стран: как они на это реагируют

Ранее президент Владимир Зеленский допустил отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на вывод российских войск и создание новой системы безопасности, которая была бы способна предотвратить новую агрессию РФ.

В качестве ее гарантов он предложил в первую очередь Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль, к которым, при желании, могут присоединиться и другие страны.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Франция Украина Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X