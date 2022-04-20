Альтернатива НАТО: Франция готова предоставить Украине «надежные» гарантии безопасности — Politico 20 апреля, 14:16 Цей матеріал також доступний українською Гарантии безопасности для Украины призваны предотвратить новое вторжение РФ после окончания войны (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Французские власти выразили готовность предоставить Украине гарантии безопасности в качестве альтернативы членству в Североатлантическом альянсе, сообщает Politico со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

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По его данным, такой вариант достижения мирных договоренностей между Киевом и Москвой был поддержан Парижем во вторник, 19 апреля, в ходе видеоконференции лидеров стран-участниц так называемой Группы семи.

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Помимо Франции, туда входят США, Италия, Германия, Великобритания, Канада, Япония, Польша, Румыния, а также руководство ЕС и НАТО.

Как заявил журналистам советник президента Эммануэля Макрона, Франция готова предоставить Украине, «достаточно надежные гарантии безопасности», которые могли бы предотвратить новое российское вторжение.

«Нам понадобится международная структура, чтобы удовлетворить эти потребности», — отметил он.

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Ранее президент Владимир Зеленский допустил отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на вывод российских войск и создание новой системы безопасности, которая была бы способна предотвратить новую агрессию РФ.

В качестве ее гарантов он предложил в первую очередь Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль, к которым, при желании, могут присоединиться и другие страны.

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