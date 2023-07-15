«Опасался, что текст станет хуже». Президент Литвы рассказал о «драме» на саммите НАТО из-за твита Зеленского 15 июля, 13:49 Елена и Владимир Зеленские и Гитанас Науседе с женой Дианой на главной площади Вильнюса (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал об опасениях относительно «драмы», которую вызвал на саммите НАТО твит президента Украины Владимира Зеленского об «абсурдности» формулировки относительно приглашения Украины в Альянс.

Об этом он заявил в интервью LRT.

«Драма была очень большая, и в какой-то момент я действительно имел основания опасаться, что текст может вдруг стать намного хуже или без внимания останется чрезвычайно важное для нас и для Украины», — признался Науседа.

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Однако он добавил, что понимает твит Зеленского и то, что «мы, наверное, даже не можем сопереживать ситуации человека, который возглавляет государство, которое защищается от кровавого агрессора».

Науседа заявил, что осознавал, что страны «уже достигли максимума» и любая попытка идти дальше «разрушила бы сам Вильнюсский саммит».

«Я говорю это очень ответственно. Это могло произойти, однако этого не произошло, и поэтому мы сегодня говорим совсем в другом тоне. Наконец президент Зеленский на следующий день заговорил совсем по-другому, как вы видели. И я очень приветствую те решения, которые были приняты в Вильнюсе», — подчеркнул он.

Однако президент Литвы заверил, что Зеленский не навредил этим твитом, поскольку таким образом пытался сделать все для безопасности Украины.

«Мы все понимаем, что это политический процесс и что мы все делаем то, что является лучшим для безопасности наших государств», — сказал он.

11 июля, перед визитом на саммит НАТО в Вильнюсе Зеленский написал твит, в котором заявил, что страны Альянса обсуждают формулировку относительно приглашения Украины в НАТО без участия самой Украины.

По его словам, это похоже на то, что «нет готовности» ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса, поэтому «остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией».

После этого издание WP со ссылкой на источники сообщало, что этот пост в Twitter разозлил делегацию США, из-за чего официальные лица рассматривали возможность «отозвать приглашение» в Альянс для Киева.