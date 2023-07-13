Саммит НАТО для России. Что покладут на стол Путину и что выиграла Украина 13 июля, 19:13 NV Премиум

В России очень пристально следили за решениями на саммите в Вильнюсе.

В определенных вопросах саммит НАТО в Вильнюсе был успешным. Снято уже было турецкое вето на вступление Швеции. Североатлантический Альянс укрепился. Балтийское море превратилось во внутреннее море НАТО. Россия заблокирована вблизи Калининграда и в Финском проливе. Вполне можно сказать: у России уже перестал существовать Балтийский флот. Точнее, он ей не нужен как инструмент агрессии. Он уже не будет играть никакой роли. Это очень досадные новости для Путина, для России. Потому что флот — это один из центров притяжения для российской власти. И всегда был.

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Однако есть один момент. В Кремле есть люди, которые тоже настроены идти до конца. То есть до ядерного конфликта. Они серьезно размышляют и о применении тактического ядерного оружия, о применении стратегического ядерного оружия.