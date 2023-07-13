«Зрада или перемога» саммита НАТО в Вильнюсе для Украины 13 июля, 12:00

Крайности в оценках точно неуместны

Уже можно подводить первые итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Чем он стал для Украины — предательством или победой? Этот саммит принес нам «хорошие новости», или он стал «провалом»?

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Я вообще не сторонник крайностей в оценках, а что касается саммита НАТО в Вильнюсе, крайности в оценках точно неуместны.

Полученные итоги саммита НАТО в Вильнюсе для Украины были достаточно прогнозируемыми. Хотя до последнего момента у многих украинцев были определенные надежды на приглашение в НАТО, пусть и с открытой (отложенной) датой, но вероятность этого была не очень высокой. Положительной для нас сенсации не произошло. Пока продолжается война с Россией, страны НАТО не пойдут на шаги, которые существенно увеличат риски прямого военного столкновения с Россией, соответственно, могут спровоцировать угрозу ядерной войны.

То, что мы получили на саммите в Вильнюсе, в основном ожидалось — это и создание Совета НАТО — Украина, и подтверждение перспективы нашего членства в НАТО, и политическое заявление о гарантиях безопасности для Украины. И это не Будапештский меморандум. Речь идет о продолжении конкретных форм помощи Украине, которые проводятся и сейчас. Причем эти гарантии нам предоставили страны «Большой семерки« (G-7), что, на мой взгляд, является более важным, чем такие же обещания от НАТО. Потому что главные доноры нашей безопасности сейчас — именно страны G-7, включая Европейский Союз. Следующий шаг — подписание договоров о гарантиях безопасности для Украины с теми же странами «Большой семерки».

Это, скорее, потенциальный риск

Вместе с нашими партнерами Украине удалось добиться подтверждения о том, что нашей стране не нужно будет выполнять План действий по членству в НАТО (ПДЧ). Напомню, еще два года назад нам даже ПДЧ не обещали. И это лучшая иллюстрация больших изменений в отношениях между НАТО и Украиной, которые произошли за полтора года нынешней масштабной войны России против Украины.

Да, как правильно отмечают информированные эксперты, есть риск, что некоторые страны НАТО могут попытаться заменить ПДЧ неопределенным и неограниченным перечнем требований к Украине, с помощью которого могут искусственно тормозить продвижение Украины в НАТО на его завершающем этапе. Но это, скорее, потенциальный риск. И в связи с этим задача нашей дипломатии — максимально конкретизировать перечень тех реформ, которые нам надо провести на пути к НАТО.

Так или иначе, и сама возможность нашего вступления в НАТО, и темпы этого процесса решающим образом будут зависеть от того, насколько очевидной и важной будет наша победа над врагом. И именно на этом надо сейчас сконцентрироваться Украине и нашим партнерам.

Саммит НАТО в Вильнюсе не стал (и не мог стать) судьбоносным и переломным для нас в отношениях с НАТО, но его итоги являются для нас выполнением программы-минимум, поэтому их можно считать достаточно удовлетворительными и относительно положительными на данный момент. Это новый политический плацдарм, с которого мы можем продвигать дальше евроатлантическую интеграцию Украины.

А вот для НАТО в отношении Украины этот саммит явно не стал победой, даже относительной. Но я не считаю его и «провалом». В шутку перефразируя Талейрана, это хуже — это ошибка. Она заключается в выборе половинчатых и недостаточно эффективных решений, и отсутствии решительных действий. Однако это пока тактическая ошибка. Она не является фатальной, ее еще можно исправить. Времени и возможностей для этого достаточно.

Текст опубликован с разрешения автора

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