Сигналы Кремлю. Как саммит НАТО в Вильнюсе поможет украинскому наступлению 13 июля, 14:17 NV Премиум

Важна не формулировка итогового коммюнике, а твердый консенсус в отношении нового качества взаимодействия Украины с НАТО

Как и ожидалось, саммит Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вильнюсе, состоявшийся 11−12 июля, не был отмечен никакими сенсационными совместными решениями. Тем не менее, он символизировал важный шаг в реконфигурации и усилению европейской системы безопасности. Агрессия России против Украины сильно расшатала эту систему, и НАТО. Североатлантическому альянсу, который в прошлом был всего лишь одной из структур в этой сложной институциональной архитектуре, пришлось взять на себя ключевую роль в восстановлении материальных и нормативных основ общей безопасности. Обеспечение и демонстрация единства союзников всегда является центральной задачей таких встреч, но перед этим саммитом стояла более сложная задача консолидировать цель этого единства — приложить все необходимые усилия для того, чтобы дать Украине возможность отразить российскую агрессию и восстановить свою территориальную целостность.

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Ключевые российские СМИ акцентировали внимание на том, что Украина так и не получила ни приглашения вступить в НАТО, ни даже Плана действий по членству, который обсуждался 15 лет назад на саммите в Бухаресте в 2008 году и в итоге был отложен. Однако, несмотря на это, заметна решимость союзников устранить былую двойственность, которая спровоцировала российско-грузинскую войну в августе 2008 года и проложила путь к первой фазе российской агрессии против Украины весной 2014 года.