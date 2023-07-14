Хотели отозвать «приглашение» в НАТО. Твит Зеленского с критикой Запада разозлил делегацию США — WP 14 июля, 09:19 Президент Владимир Зеленский в Вильнюсе (Фото:REUTERS/Какпер Пемпель)

Пост в Twitter, в котором президент Владимир Зеленский называет формулировку относительно приглашения Украины в НАТО «беспрецедентным и абсурдным», разозлил делегацию США, сообщает WP со ссылкой на анонимные источники. Из-за этого, по данным издания, официальные лица рассматривали возможность «отозвать приглашение» в Альянс для Киева.



WP сообщает, что этот инцидент иллюстрирует «разочарование» внутри НАТО тактикой давления, которую использовал Зеленский, поскольку даже некоторые из крупнейших его сторонников усомнились, «служит ли такой поступок интересам Украины».

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Собеседники WP заявили, что послы, министры и другие высокопоставленные лица провели неофициальные переговоры о том, как Альянс должен ответить. Официальные лица США подняли вопрос о возможности пересмотра или изъятия фрагмента, против которого так решительно возражал Зеленский: «Мы сможем направить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены Альянса согласятся и будут выполнены условия».

Представитель США, знакомый с разговорами, признал, что рассматривались изменения в декларацию, заявив, что администрация президента США Джо Байдена внимательно относилась к беспокойствам Зеленского и надеялась, что они смогут как-то их решить.

Однако трое других высокопоставленных политиков, двое из которых были непосредственными участниками переговоров, заявили, что они твердо считают, что США наоборот готовятся ослабить формулировку документа — чтобы сделать его менее благоприятным для быстрого присоединения Украины к альянсу.

«Некоторые хотели изъять упоминание о „приглашении“ или найти другое место для этого слова», — сказал один из высокопоставленных политиков, дипломат НАТО, участвовавший в переговорах.

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Другой высокопоставленный дипломат НАТО сказал, что, хотя «несколько человек» поддержали изъятие фразы, которая расстроила Зеленского, делегация США «конкретно не хотела снимать это обещание» относительно приглашения из декларации.



По данным издания, несмотря на инцидент, многие страны-члены НАТО остаются чувствительными к требованиям Зеленского по поддержке Украины и максимально увеличивают свои военные усилия. Хотя многие чиновники и выражали раздражение из-за твита президента, они понимали, что «лидер нации, которая находится в войне, должен продемонстрировать, что он сделает все, чтобы получить максимум от имени своего народа».



В конце концов Соединенные Штаты и их союзники согласились, что сохранят формулировку декларации, которая была представлена в саммите в Вильнюсе.

В декларации отсутствуют сроки вступления Украины в блок, но она является результатом усилий, направленных на убеждение администрации Байдена и европейских лидеров предоставить Киеву более конкретные предложения на фоне российской агрессии.

На второй день саммита, 12 июля, глава Офиса президента Андрей Ермак также проводил «интенсивные переговоры» с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном во время первого заседания Совета Украина-НАТО.

По словам одного из свидетелей разговора, Ермак пытался спорить с Салливаном, который «выглядел решительно», их переговоры продолжались около 30 минут.

Собеседник отметил, что напряженные попытки украинской стороны удержать позицию привели к истощению и раздражению некоторых из самых решительных сторонников Киева.

«Это было невесело», — сказал высокопоставленный политик НАТО.



Во вторник, 11 июля, Зеленский написал твит, в котором заявил, что сейчас страны НАТО обсуждают формулировку относительно приглашения Украины в Альянс без участия Украины.

По его словам, это похоже на то, что «нет готовности» ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса, поэтому «остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией».

Саммит НАТО в Вильнюсе — какие результаты для Украины

11−12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, в нем приняли участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.

