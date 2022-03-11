Лидеры ЕС сказали «да» украинской евроинтеграции — президент Литвы
Саммит ЕС прошел в Версале (Фото:EU Council / Twitter)
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил после саммита лидеров стран Евросоюза в Версале, что они поддержали евроинтеграцию Украины и «процесс начат».
«Историческая ночь в Версале. После пяти часов бурных дискуссий лидеры ЕС сказали „да“ украинской евроинтеграции. Процесс начат. Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Героический украинский народ заслуживает знать, что ему рады в ЕС», — написал он в Twitter.
Лидеры Европейского союза по итогам саммита в Версале заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, а также отметили, что «Украина принадлежит к нашей европейской семье». О предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС в документе не упоминается.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что поддерживает вступление Украины в Европейский союз.
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер считает, что после начала полномасштабного вторжения России необходимо предложить Украине «особый путь интеграции в Евросоюз». Польша также поддержала ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз.
Против выступают Германия и Нидерланды. Президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом лидеров ЕС заявил, что не считает возможным вступление Украины в состоянии войны в Евросоюз.
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