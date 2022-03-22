Зеленский — парламенту Италии: Мариуполь почти полностью уничтожен, представьте себе сожженную Геную, из которой спасаются люди 22 марта, 13:48 Цей матеріал також доступний українською Зеленский выступил в парламенте Италии (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Италии и рассказал о ситуации в Мариуполе.

Глава государства заявил, что российские ракеты, авиация и артиллерия не перестают убивать.

«Украинские города рушатся. Некоторые почти полностью уничтожены. Как Мариуполь. Вы слышали. Наш город на берегу Азовского моря. Там, где жило около полумиллиона человек», — сказал он.

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Зеленский призвал депутатов представить себе сожженую Геную.

«Теперь там в Мариуполе ничего нет. Только развалины. Представьте — полностью сожженную Геную. После трех недель полной блокады. Разбитую Геную, из которой спасаются люди, ваши прекрасные люди. Пешком, машинами, автобусами… Только бы дойти туда, где безопасно», — сказал он.

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