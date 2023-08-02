В МИД Польши назвали отношения с Украиной «не самыми лучшими» и озвучили причины 2 августа, 12:08 Павел Яблонский (Фото:www.facebook.com/paweljabIonski)

В МИД Польши, обсуждая планы предстоящей встречи с послом Украины, назвали состояние отношений между двумя странами «не самым лучшим». Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает RMF 24.

По его словам, на это повлияли «заявления некоторых представителей украинской власти».

«Мы передадим наши оценки относительно состояния наших отношений сегодня, которое, к сожалению, из-за последних заявлений некоторых представителей украинской власти является не самым лучшим. Никто этого не скрывает», — заявил Яблонский.

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Он высказал предположение, что одной из причин ухудшения украинско-польских отношений является то, что у украинской стороны «к сожалению, появились какие-то эмоции».

«Здесь мы немного понимаем — потому что, конечно, государство подверглось нападению, — но оно также не должно атаковать своих союзников», — подчеркнул он.

Заместитель главы МИД Польши подчеркнул, что есть много вопросов, по которым Польша и Украина «не пришли к согласию».

Ранее сообщалось, что вместо посла Украины в Польше Василия Зварича, который находится на встрече послов в Киеве, прибудет его заместитель, которого будут принимать на официальном уровне.

Яблонский объяснял, что приглашение посла Украины в МИД Польши связано со «многими неуместными, по мнению министерства, заявлениями представителей украинской власти, в частности относительно вызова посла Цихоцкого».

Дипломатический скандал между Польшей и Украиной

Напряжение между Киевом и Варшавой возникло после того, как руководитель офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Анджея Дуды Марчин Пшидач заявил о «неблагодарности» Украины за помощь Польше.

В интервью польским СМИ он сказал, что Украине «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет».

Такое высказывание прозвучало на фоне ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

Из-за этого заявления посла Польши Бартоша Цихоцкого пригласили в МИД Украины, где сообщили, что слова Пшидача «не соответствуют действительности и являются неприемлемыми».

Президент Владимир Зеленский заверил, что никакие «политические мгновения» не смогут испортить дружбу народов Украины и Польши.

В свою очередь, премьер-министр Польши Мариуш Моравецкий раскритиковал решение Министерства иностранных дел Украины вызвать польского посла.

