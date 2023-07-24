В Польше будут ремонтировать Leopard 2 для Украины 24 июля, 19:05 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Минобороны Германии подтвердило, что в Польше создадут сервисный центр для ремонта танков Leopard 2, которые были повреждены в Украине.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Германии Митко Мюллер, сообщает Укринформ.

Представитель немецкого Минобороны назвал немецко-польские усилия по организации ремонтного центра успешными.

Видео дня

«Мы приветствуем тот факт, что теперь также украинские танки Leopard 2А4 могут ремонтироваться в Польше», — заявил он.

Мюллер также не исключил, что в дальнейшем за пределами Германии могут ремонтировать и танки Leopard более современных модификаций — 2A5 и 2A6.

Инфографика: NV

13 июня посол Германии в Польше Томас Баггер рассказал, что Германия и Польша в ближайшие дни заключат соглашение о создании сервисного центра для ремонта боевых танков Leopard и другой западной техники, которую использует Украина.

