«Разговор будет очень откровенным». В МИД Польши прибудет заместитель посла Украины 2 августа, 10:07 Павел Яблонский (Фото:www.gov.pl/web/dyplomacja)

Посол Украины в Польше Василий Зварич сейчас находится в Киеве на встрече послов, поэтому в среду, 2 августа, в министерство иностранных дел страны будет приглашен его заместитель, которого примут на официальном уровне.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, сообщает Polskie Radio.

Он отметил, что после возвращения в Варшаву Зваричу назначат встречу на первую возможную дату.

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Заместитель главы МИД Польши пояснил, что приглашение в министерство связано со «многими неуместными, по мнению министерства, заявлениями представителей украинской власти, в том числе относительно вызова посла Цихоцкого».

«Разговор будет очень откровенным. У нас есть ряд вопросов для обсуждения с украинской стороной, у нас есть ряд ожиданий, у нас также есть ряд оценок ситуации, как с точки зрения наших двусторонних, так и многосторонних отношений. Мы будем очень искренне делиться этими мыслями и ожиданиями», — подчеркнул Яблонский.

Также глава польского МИД обнародовал сообщение в Twitter, в котором привел семь тезисов о польско-украинских отношениях. По его словам, «стоит напомнить, что

1. Польша поддерживает Украину лишь настолько, насколько это соответствует нашим национальным интересам.

2. Основополагающим принципом международной политики является принцип взаимности. Стоит также уважать людей, которые нам помогают — особенно, когда это помощь острая и масштабная.

3. Мы сочувствуем эмоциям, которые переживают украинцы, являющиеся объектом варварской агрессии России. Эмоции, однако, могут быть плохим советчиком, а недостаток уважения к союзникам не способствует достижению дипломатических целей, например, усилиям увеличить масштабы и формы помощи.

4. Главной угрозой как для Польши, так и для Украины остается Россия. В Украине идет война, начатая Россией, которая также угрожает Польше. Защита от этой угрозы является нашим важнейшим общим интересом на данный момент.

5. Это не означает, что между Польшей и Украиной нет вопросов, по которым мы еще не достигли согласия. Мы говорим об этом честно и открыто между собой, пусть и не всегда публично.

6. Поддержка Украины в экспорте зерна на внеевропейские рынки не может происходить за счет польского сельского хозяйства. Давление на Польшу в этом вопросе не будет эффективным. С точки зрения интересов Украины, Украине было бы целесообразнее оказывать давление на институты ЕС, чтобы они поддержали страны-члены в развитии инфраструктуры, необходимой для транзита зерна.

7. В заключение неизменно и без всякого сомнения: Волынское преступление — это геноцид, совершенный 80 лет назад украинцами против поляков. Без раскрытия этого преступления, разблокирования эксгумации и чествования памяти его жертв не будет настоящего польско-украинского примирения или интеграции Украины в ЕС".

Дипломатический скандал между Польшей и Украиной

Напряжение между Киевом и Варшавой возникло после того, как руководитель офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Анджея Дуды Марчин Пшидач заявил о «неблагодарности» Украины за помощь Польши.

В интервью польским СМИ он сказал, что Украине «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет».

Такое высказывание прозвучало на фоне ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

Из-за этого заявления посла Польши Бартоша Цихоцкого пригласили в МИД Украины, где сообщили, что слова Пшидача «не соответствуют действительности и являются неприемлемыми».

Президент Владимир Зеленский заверил, что никакие «политические мгновения» не смогут испортить дружбу народов Украины и Польши.

В свою очередь премьер-министр Польши Мариуш Моравецкий раскритиковал решение Министерства иностранных дел Украины вызвать польского посла.

