Дети Асада отдыхали в крымском лагере Артек

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Лагерь Артек в оккупированном Крыму

Лагерь Артек в оккупированном Крыму

Директор детского лагеря Артек Алексей Каспржак рассказал, что дети сирийского президента Башара Асада отдыхали в оккупированном Крыму в 2017 году, передает радиостанция Говорит Москва.

По его словам, в детском центре отдыхали все трое детей Асада - сыновья Карим и Хафез и дочь Зейн. Руководство лагеря тогда не знало, что это дети сирийского президента.

"Они отдыхали как обыкновенные дети… Для них не делалось никаких исключений в этой части. Разговаривали на английском и арабском языке. По-моему, им понравилось. Они сильно спортивные ребята, если я правильно помню", - сказал Каспржак.

Ранее в воскресенье об этом сообщил депутат российской Госдумы Дмитрий Саблин, передает ТАСС. Он процитировал слова Асада: "Мои дети в прошлом году отдыхали в Артеке. После этого они стали лучше понимать Россию".

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания. Всего по объектам, связанным с сирийским химоружием, было выпущено более 100 ракетвсе из них достигли заданных целей.

Авиаудары стали ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 пострадали от отравления.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.

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