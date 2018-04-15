CNN показал последствия удара США и их союзников по Сирии

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В Пентагоне заявили об уничтожении всех заданных целей

В Пентагоне заявили об уничтожении всех заданных целей

Американский телеканал CNN опубликовал у себя на сайте спутниковые снимки от DigitalGlobe и Planet.com, демонстрирующие масштабы разрушений, вызванных ракетными ударами США, Великобритании и Франции по химическим объектам режима Башара Асада в Сирии.

В частности, атаке подверглись склад и бункер с химическим оружием в Хим Шиншаре в провинции Хомс, по которым в целом было выпущено 29 ракет.

Кроме того, еще один объект был уничтожен недалеко от сирийской столицы Дамаска.

Речь идет о Центре разработки и исследования химического оружия. По нему было выпущено 76 ракет, 57 из которых - Томагавки.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравление.

В свою очередь глава Кремля Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для их обсуждения.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.

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