Режимы «передают эстафету». Источник всех бед крымскотатарского народа с 1783 года — это Москва — Чубаров 18 мая, 20:01 Рефат Чубаров (Фото:Анжела Ярмолюк via Facebook)

Глава Меджлиса Рефат Чубаров в интервью Radio NV рассказал о попытках Москвы уничтожить крымскотатарский народ, которые продолжались с 1783 года.

«Уже очень длительный период, без преувеличения с 1783 года, все наши беды, несчастья имеют один источник — это Москва», — подчеркнул Чубаров в эфире Radio NV.

Глава Меджлиса отметил, что в этом были последовательны все режимы, которые существовали в России

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«Еще во времена Екатерины II (правила Российской империей с 1762 до 1796 года - ред.) ее разные фавориты писали ей докладные, что нельзя опираться на крымских татар, что они абсолютно неблагонадежны, потому что не принимают те, как бы мы сейчас сказали, ценности, обычаи, правила, которыми руководствуется то сообщество, которое в центре „русского мира“. Тогда была одобрена концепция, чтобы освободить Крым от крымских татар, то есть вычистить Крым. И во времена Екатерины II это все началось», — рассказал он.

Чубаров объяснил, что при Екатерине II продолжалась политика вытеснения крымских татар, которая усилилась после поражения России в Восточной войне (другое название — Крымская война).

«В 1856—1860-х годах около 200 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть Крым, потому что против них проводились репрессии, поскольку Россия обвинила тогда крымских татар, что они помогали коалиции. Тогда Французская империя, Великобритания, Османская империя, кажется, королевство Сардиния в коалиции воевали против России, которая пыталась завоевать проливы. Россия тогда рвалась в Средиземное море, посягала на турецкие земли. Тогда Россия проиграла. И она проиграла в Крыму — так называемая оборона Севастополя. И проиграла войну и обвинила крымских татар, что они были шпионами, проводниками», — сказал глава Меджлиса.

Он отметил, что такую же тактику использовал и Сталин, обвинив крымских татар в том, что они якобы помогали немецким войскам удерживать Крым.

«Москва отнесла крымских татар к неблагонадежным народам. И эту эстафету они передают из одного режима в другой», — подытожил Чубаров.

Глава Меджлиса напомнил, что после смерти Сталина запрет на возвращение для крымских татар продолжался до 1989 года.

18 мая Украина чтит День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа — массовой депортации крымских татар, которую сталинский режим организовал весной 1944 года. Современная Россия повторяет это преступление, с 2014 года развернув волну репрессий в отношении коренного населения Крыма.

Только за первые два дня геноцида, 18−20 мая 1944 года, более 183 тысяч крымских татар были насильно выселены из их домов и депортированы из Крыма. Более 46% из них, то есть почти каждый второй, умерли или во время переселения, или в первые несколько лет жизни в ссылке, до 1947 года. К этому времени общее количество депортированных крымских татар достигло 238 тыс., из них погибли 110 тыс.



Большинство депортированных оказалась в отдаленных районах Центральной Азии и Сибири. Шанс вернуться домой они получили лишь в конце 80-х и в первые годы после провозглашения независимости Украины.