Крымская территориальная автономия. Крымский татарин, который защищает Украину в составе ВСУ — о будущем Крыма после его возвращения 18 мая, 16:09 Дым поднимается над Крымом после атак дронами, 29 апреля 2023 года, Севастополь (Фото:REUTERS/Stringer)

Украине нужно серьезно подготовиться к тому, каким будет будущее Крыма после его освобождения из-под российской оккупации. Об этом в интервью NV рассказал крымский татарин Исмаил Халиков, военнослужащий Вооруженных сил Украины

По мнению Исмаила Халикова, Украина должна обратить внимание на несколько ключевых моментов, которые играют важную роль после возвращения аннексированного Крыма под украинский контроль. Один из важных вопросов — это вопрос о крымской автономии.

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«Нет четкого понимания ситуации с национальной крымской территориальной автономией. Звучат заявления не от последних людей в государстве о том, что не должно быть никакой автономии, там должна быть просто область. Чтобы все были равны. Я же всем советую прочитать Декларацию о правах коренных народов ООН. Есть очень крутые международные опыты, где создаются национальные территориальные округа, или образования в составе унитарных государств, и ничего в этом сепаратистского нет», — объясняет Исмаил Халиков.

Вся Европа и цивилизованный мир, добавляет он, будут относиться к Украине как к полноценному европейскому игроку, который несет все ценности — в том числе и ценности коренных народов.

Еще один акцент — это люди, которые живут в оккупации уже девять лет. За это время некоторые дети, которые живут в Крыму, могли никогда не слышать украинский язык, говорит Халиков:

«Будет 9 лет оккупации. Подчеркиваю: некоторые дети [в Крыму] украинский язык никогда не слышали, по крайней мере, в школе. Если родители сознательные то, возможно, где-то они его услышат. По-факту, и де-юре они жили в юридическом поле рф, пользовались правами».

Нужно будет очень осторожно работать с такой категорией людей, добавляет он. При этом, учитывать, что у всех — очень разных опыт, поэтому подходить ко всем надо также индивидуально.

«Должно быть четкое законодательство, и уже сейчас люди должны понимать, что их ждет. Как коллаборационисты, так и нормальные люди — те, кто не принимал в этом участие. Из-за неизвестности они растеряны: нам надо дать четкие сигналы, что ждет население Крыма после деоккупации. Четкого ответа на это пока нет», — отмечает Исмаил Халиков.

АР Крым находится в российской оккупации с 18 марта 2014 года. На территории полуострова регулярно проводятся обыски в семьях крымских татар, которые не согласны с политикой оккупационного режима.