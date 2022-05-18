Годовщина депортации крымских татар. Страшные цифры и факты о геноциде 1944 года и нынешней депортации украинцев в РФ 18 мая, 07:50 Цей матеріал також доступний українською Жители сел Отузы и Шелен депортированные в Молотовскую область России, 1948 год (Фото:Предоставлено УИНП директором издательского дома Тезис Эдие Муслимовой)

18 мая — День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. НВ вспоминает главные цифры и факты об этом геноциде, совершенном советскими властями, и сравнивает их с новыми преступлениями режима Владимира Путина в Украине.

Депортация после российского вторжения

С того момента, как 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, на оккупированных украинских территориях российская армия прибегает к методам принудительной депортации, подобным тем, которые 78 лет назад сталинский режим задействовал в отношении крымских татар.

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Вот лишь некоторые факты.

За почти три месяца с начала вторжения оккупанты принудительно вывезли в Россию 1,2 млн. жителей Украины, из них около 210 тыс. — дети.

Вынужденную «фильтрацию» прошли уже более 37 тыс. украинцев — всех, кого россияне подозревают в сотрудничестве или связях с украинскими военными, или даже просто в проукраинских взглядах, отправляют из оккупированных городов в так называемые " фильтрационных лагерей", где могут содержать неделями или же отправлять в пыточные тюрьмы. Для «особо опасных» в идеологическом понимании и «неблагонадежных» украинцев «фильтрация» становится постоянной — люди вынуждены проходить ее каждые три дня, рассказала 16 мая омбудсмен Людмила Денисова. Украинцев при этом допрашивают, тщательно осматривают, содержат в бесчеловечных условиях, унижают и пытают. «Это не просто дискриминация украинцев по признаку национальности, это один из элементов тотального геноцида нашей нации», — заявила Денисова.

Обычной практикой за это время стал вывоз украинцев в самые отдаленные регионы России без необходимых вещей и защиты. В частности, The Independent рассказывала в апреле, что почти 100 тысяч украинцев, которых насильно вывезли на территорию России, Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки РФ, в том числе в Сибирь и за Полярный круг. А 16 мая Медуза рассказала о том, как власти РФ обещали беженцам из Мариуполя жилье, льготы и работу, но отправили на Дальний Восток без помощи и даже одежды, не выполнив никаких обещаний.

Депортация крымских татар

Формальной причиной депортации стало то, что целый народ крымских татар признали «изменниками родины» — советские власти обвинили их в якобы массовом сотрудничестве с нацистской Германией во время Второй мировой войны.

Больше 183 тысяч крымских татар насильно депортировали из Крыма с 18 по 20 мая 1944 года советские власти.



3:00 утра 18 мая 1944 года — время начала массовой депортации крымских татар из Крыма.

От нескольких минут до получаса давали крымским татарам на сборы во время депортации.

Инфографика: Инфографика Visuals, опубликованная в 2016 году

20−30 кг вещей и продуктов на семью удавалось в среднем взять с собой депортируемым крымским татарам, остальное их имущество было конфисковано государством или досталось мародерам.

Казарин, Мацарский и историк Гульнара Абдуллаева говорят о коренном народе Крыма, двух российских оккупациях полуострова и будущем региона.



238 тысяч — общее число депортированных крымских татар к 1947 году.

110 тысяч или 46% — общее число погибших во время депортации или в первые годы после нее крымских татар. Причинами их смерти стали голод и болезни.

32 тысячи служащих НКВД были задействованы в депортации крымских татар 18−20 мая 1944 года.

82,5% депортированных крымских татар выселили в Узбекскую ССР.

10,5% крымских татар выселили на Урал и в Костромскую область России.

4,7% крымских татар выселили в Марийскую АССР.

2,3% крымских татар выселили в Казахскую ССР и Таджикскую ССР.

5 тысяч крымских татар отправили на принудительные работы в Московском угольном тресте.

6 тысяч крымских татар отправили в лагеря фронтового резерва.

5989 крымских татар отправили в ГУЛАГ.

8995 крымских татар демобилизировали из советской армии и отправили в трудовые лагеря Сибири и Урала в 1945—1946 годах, им разрешили воссоединиться с семьями в ссылке только в 1953 году. У всех спецпоселенцев-ветеранов изымали военные билеты, им запрещали носить оружие.



До 1956 года крымские татары не имели права выходить за пределы спецпоселений, в которых жили, главы семей должны были каждый месяц регистрироваться в милиции, обо всех изменениях в семьях нужно было докладывать милиции в трехдневный срок.

Инфографика: Инфографика подготовлена IT Sector и Інфографіка.UA в 2016 году

8692 крымских спецпоселенца бежали из спецпоселений в 1948 году, 6295 из них задержали, 2645 привлекли к ответственности за побег.

28 ноября 1948 года президиум Верховного Совета СССР принял указ, устанавливавший пожизненный срок выселения и назначавший 20-летнее наказание принудительными работами за побег. Этот указ был отменен 13 июля 1954 года.

28 апреля 1956 года указом президиума Верховного Совета СССР крымские татары были освобождены из спецпоселений без права возвращения на родину и без возвращения конфискованного имущества.

В 1967 году Верховный Совет СРСР признала необоснованность тотального обвинения крымских татар, но в отличие от других «наказанных народов» им не разрешили вернуться на родину.



В 1974 году запрет на возвращение крымских татар в Крым был официально снят, но чиновники продолжали запрещать им переселяться до 1989 года.

В 1989 году советский парламент признал депортацию крымских татар незаконной и преступной.

12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа и установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

По материалам: Украинский институт национальной памяти, инфографика Visuals, инфографика IT Sector и Інфографіка.UA

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