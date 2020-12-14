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ОТ ДЕПОРТАЦИИ ДО ОККУПАЦИИ.
ИСТОРИИ ПЯТЕРЫХ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КРЫМА, КОТОРЫХ РФ БРОСАЕТ ЗА РЕШЕТКУ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

18 мая Украина чтит День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа — массовой депортации крымских татар, которую сталинский режим организовал весной 1944 года. Современная Россия повторяет это преступление, с 2014 года развернув волну репрессий в отношении коренного населения Крыма.

Только за первые два дня геноцида, 18−20 мая 1944 года, более 183 тыс. крымских татар были насильно выселены из их домов и депортированы из Крыма. Более 46 % из них, то есть почти каждый второй, умерли или во время переселения, или в первые несколько лет жизни в ссылке, до 1947 года. К этому времени общее количество депортированных крымских татар достигло 238 тыс., из них погибли 110 тыс.

Большинство депортированных оказалась в отдаленных районах Центральной Азии и Сибири. Шанс вернуться домой они получили лишь в конце 80-х и в первые годы после провозглашения независимости Украины.
Спустя почти восемь десятилетий после депортации 1944 года Россия повторяет многочисленные преступления советского режима. После аннексии Крыма в 2014 году Москва начала волну незаконных притеснений, репрессий, арестов и судилищ в отношении крымских татар, пытаясь подавить самобытность крымской культуры и любые попытки сопротивления российской оккупации. Десятки крымских татар за эти годы оказались за решеткой — как на полуострове, так и в России, где в отношении их выносят незаконные приговоры по сфабрикованным делам.
По данным Тамилы Ташевой, постоянного представителя президента Украины в АР Крым, по состоянию на март 2023 года Россия удерживает на своей территории или в Крыму 180 украинских политзаключенных, которые были арестованы на Крымском полуострове или имеют к нему отношение. 116 из них — это крымские татары.

Недавно двое из них — Константин Ширинг и Джемиль Гафаров — погибли в местах содержания. «Фактически их довели до смерти. Это бесчеловечное обращение, неоказание медицинской помощи. Согласно Женевской конвенции, это фактически пытки над людьми», — отметила Ташева. Сейчас Украине известно о по меньшей мере 50 политических заключенных, критическое состояние здоровья которых вызывает беспокойство.

NV напоминает истории пяти крымских татар, которые в последние годы стали пленниками Кремля и теперь вынуждены проводить годы за решеткой без всякой на то причины, кроме желания сохранить свой Крым.

ЛЕНИЕ УМЕРОВА

25 ЛЕТ
Кияни на прогулянці в Бабиному Яру. 1939 рік. З родинного архіву Н. Акімової / Фото: Надано Оленою Насировою
История 25-летней крымской татарки Ление Умеровой — самый свежий пример произвола российской карательной системы в отношении коренных жителей Крыма. Путь к больному отцу обернулся для нее сфальсифицированным подозрением в шпионаже и угрозой 20-летнего тюремного заключения в России.

До недавнего времени девушка жила в Киеве. Она выехала из Крыма в 2015 году, вскоре после аннексии полуострова, однако там остались жить ее родители, рассказывает сайт Ґрати. До полномасштабного вторжения РФ Умерова пыталась ежегодно посещать семью в Крыму, а в столице Украины она работала маркетологом украинского бренда женской одежды VOVK.
Ление Умерова / Фото: предоставленные родственниками
В декабре 2022 года девушка хотела срочно попасть в Крым, чтобы ухаживать за больным отцом, у которого обнаружили онкологическое заболевание. Ее путь из Киева на оккупированный полуостров во время полномасштабной войны должен был пролегать через Болгарию, Румынию, Грузию и в конце концов Россию.

Но когда в ночь на 4 декабря 2022 года Ление Умерова ехала автобусом Тбилиси-Симферополь, российские пограничники на пропускном пункте Верхний Ларс (граница РФ и Грузии) забрали у крымчанки внутренний и заграничный украинские паспорта и телефон — якобы «для дополнительной проверки». Ее высадили из автобуса, задержав якобы «за нарушение правил пересечения государственной границы».

С этого момента начались преступные издевательства российской судебной системы над Умеровой. Сначала российский суд назначил ей штраф в 2 тыс. рублей и принудительное выдворение из России. Однако в дальнейшем девушку пять месяцев держали в разных СИЗО Северной Осетии под совершенно надуманными предлогами. Сначала более трех месяцев она находилась в Центре временного содержания иностранных граждан в 10 км от Владикавказа до «фактического выдворения». Когда же еще один суд решил, что выдворять девушку из России незаконно, и ее должны были отпустить на свободу, этого снова не произошло.

Т.н. «правоохранительные» органы России начали выдумывать фиктивные поводы для серии административных задержаний. Резван Умеров, отец Ление, рассказал Ґратам о примерах причин, по которым его дочери каждый раз продлевали 15-суточный арест:

В первый раз якобы она не отдавала документы, во второй — якобы она не отдавала телефон, в третий — якобы она не выходила из машины, сопротивлялась. В четвертый у них фантазии не хватило, снова написали, якобы она не вышла из машины

— рассказал Умеров
4 мая 2023 года выяснилось, что сотрудники ФСБ вывезли Ление Умерову из Северной Осетии в Москву. 5 мая Лефортовский суд отправил ее в СИЗО на два месяца — уже как фигурантку дела о шпионаже.

Постоянные «админки» [админаресты] против нее, как мы и думали, были затягиванием времени для фальсификации уголовного дела

рассказала Ольга Скрипник,
глава Крымской правозащитной группы
Русская служба ВВС напоминает, что против Умеровой использовали распространенный в России способ фальсификации дел. На фоне войны с Украиной людей, подозреваемых якобы в «госизмене», арестовывают по надуманным административным правонарушениям, а затем отправляют в СИЗО по «шпионской статье».

ФСБ и МВД практикуют этот подход в разных регионах России, в том числе и в Северной Осетии на пограничном пункте Верхний Ларс

— объясняет ВВС
Минимальная санкция по статье «шпионаж» в России — 10 лет, максимальная — 20 лет.

14 марта 2023 года Ление Умеровой исполнилось 25 лет. В этот день, как и сегодня, Россия незаконно удерживала ее за решеткой.
Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

СЕРВЕР МУСТАФАЕВ

37 ЛЕТ
Кияни на прогулянці в Бабиному Яру. 1939 рік. З родинного архіву Н. Акімової / Фото: Надано Оленою Насировою
Сервер Мустафаев — известный крымский правозащитник и координатор общественного движения Крымская солидарность, которое сформировалось в 2016 году в ответ на российские преследования и репрессии в отношении крымских татар.

Пять лет назад его незаконно задержали в оккупированном Крыму. За это время в отношении Мустафаева успели провести сфабрикованный судебный процесс и приговорить к 14 годам заключения.

После вторжения России в Крым в 2014 году и начала притеснений в отношении крымских татар Сервер Мустафаев вместе с единомышленниками начал активно помогать татарским семьям, которые из-за массовых арестов на полуострове остались без кормильцев. Кримська солідарність также оказывала юридическую, материальную и информационную помощь семьям крымских политзаключенных и похищенных мусульман. Очевидно, такая активность Мустафаева оккупантам показалась слишком опасной. Мужчину задержали в мае 2018 года после обыска дома в городе Бахчисарай: сотрудники ФСБ доставили его в Симферополь. Впоследствии против него возбудили фальсифицированное уголовное дело.
Сервер Мустафаев / Фото: Ilya Tarasov / krym.org
Сначала Мустафаева обвинили в участии «в деятельности террористической организации» (до 20 лет лишения свободы). Он стал еще одним крымским татарином, которого обвинили в причастности к международной исламской организации Хизб ут-Тахрир, которую Россия запретила как якобы «террористическую» (хотя сторонники организации не прибегали к насилию и не призывали к нему в Крыму ни до, ни после оккупации полуострова в 2014 году). Впоследствии к обвинениям Мустафаева добавили также подозрение в «приготовлении к насильственному захвату власти» (до 10 лет заключения). Основанием для таких обвинений стала открытая встреча в Бахчисарайской мечети в декабре 2016 года, около 70 участников которой дискутировали на обычные жизненные темы. Еще нескольких участников этой встречи позже обвинили в «причастности к терроризму».

Сервера Мустафаева в итоге приговорили к 14 годам колонии строгого режима: соответствующее решение 16 сентября 2020 года вынес Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону.

До этого в СИЗО Краснодара и Ростова-на-Дону Мустафаева содержали в ужасных и унизительных бесчеловечных условиях, а во время судебного процесса неоднократно отказывали в медицинской помощи, напоминает правозащитная организация Amnesty International. Там также отмечают, что Сервера Мустафаева осудили несмотря на «полное отсутствие доказательств совершения каких-либо преступлений, признанных международным правом».

Сервер Мустафаев — узник совести, которого преследуют исключительно за осуществление им своих прав человека и защиту прав других людей, он должен быть немедленно и безоговорочно освобожден

— отмечают правозащитники
К этим призывам присоединились многочисленные международные организации, среди которых Amnesty International, Front Line Defenders, Human Rights Watch (последняя признала дело Мустафаева частью серии политически мотивированных судебных преследований со стороны РФ в Крыму).

В декабре 2022 года Александра Матвийчук, глава Центра гражданских свобод, упомянула Сервера Мустафаева в своей речи на церемонии вручения Нобелевской премии мира.

Сейчас Мустафаев находится в российской колонии в Тамбовской области. Он остается максимально активным даже в таких условиях. Правозащитник оспаривает нарушения, которые совершает в отношении его руководство колонии, и заочно поступил на юридический факультет, теперь требуя доступа к ноутбуку и интернету.

В Крыму Сервера Мустафаева ждет жена Майе Мустафаева и четверо детей: двое сыновей и две дочери. В 2020 году т.н. «суд» в Бахчисарае незаконно оштрафовал мать Мустафаева за одиночный пикет в поддержку сына.
Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

НАРИМАН ДЖЕЛЯЛ

43 ГОДА
Кияни на прогулянці в Бабиному Яру. 1939 рік. З родинного архіву Н. Акімової / Фото: Надано Оленою Насировою
Нариман Джелял — заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, а также хорошо известный в Крыму политик, преподаватель, политолог и журналист — стал одним из самых известных политзаключенных, задержанных Россией незадолго до полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее он работал ведущим на крымском телеканале ATR, преподавал историю и правоведение в Симферопольской международной школе. В октябре 2013 года Наримана Джеляла избрали заместителем главы Меджлиса Рефата Чубарова, а в марте 2015 — первым заместителем, он координировал информационно-аналитическую работу национального органа крымских татар.

В последние годы именно Джелял был единственным представителем руководства Меджлиса, который жил и работал в оккупированном Крыму.

Он рассказывал о преследованиях и притеснениях коренного народа Крыма, а также украинцев, которые начались после оккупации в 2014 году. Он был и является человеком, имеющим большое доверие своего народа

напоминали в Крымской правозащитной группе
В сентябре 2021 года российские силовики незаконно арестовали Джеляла в его собственном доме в селе Первомайское Симферопольского района. Это произошло вскоре после того, как он принял участие в учредительном саммите Крымской платформы в августе 2021 года. Через год, в сентябре 2022-го, т.н. «Верховный суд» Крыма приговорил Наримана Джеляла к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей.

Приговор ему вынесли вместе с двумя другими братьями-активистами: Асана Ахтемова приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей, Азизу Ахтемову дали 13 лет заключения в колонии и аналогичный штраф. Псевдосуд признал их виновными в якобы подготовке и совершении диверсии на газопроводе в селе Перевальное под Симферополем. В августе 2021 года ФСБ заявляла, что там произошел прорыв трубопровода, по которому поступал газ в воинскую часть поблизости.

В частности Джелялу вынесли приговор по трем статьям, которые включали в себя совершение диверсии «организованной группой», незаконное приобретение или хранение взрывчатых веществ и устройств, а также «контрабанду взрывного устройства, совершенную организованной группой».
Фото: facebook/Нариман Джелял
Незаконный процесс в отношении Наримана Джеляла сопровождался многочисленными нарушениями. Так, его безосновательно и принудительно направили в стационар психиатрической клиники для прохождения т.н. «экспертизы» продолжительностью более 20 дней. Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова назвала этот эпизод «карательной практикой в „лучших“ советских традициях». А сразу после задержания Джеляла целый день удерживали в наручниках и с мешком на голове и оказывали жесткое психологическое давление.

В своем последнем слове на фейковом судебном процессе Джелял отметил, что настоящей причиной расправы над ним считает тот факт, что «не молчал, называя общественно-политические явления и события, которые происходили в Крыму с 2014 года, собственными именами». По его словам, если назвать «оккупацию — присоединением, войну — спецоперацией, а политические репрессии — правосудием», то от этого противоправность и подлость того, что делает Россия, не изменится.

«Зачем ты поехал на Крымскую платформу?». Услышав эту фразу, я немедленно понял, почему вынужден сидеть закованный в наручники с мешком на голове в окружении сотрудников ФСБ, которые заставляли меня признаться в участии в подрыве газопровода

— рассказывал на судилище Джелял
После оглашения ему приговора все ведущие правозащитные организации Украины выступили с совместным заявление, в котором выразили убеждение, что незаконное осуждение Джеляла и братьев Ахтемовых — «это месть оккупационных властей за проведенный Украиной учредительный саммит Крымской платформы, первого международного формата, целью которого является деоккупация Крыма и Севастополя».

Даже в заключении Нариман Джелял продолжает писать статьи, передавая их через адвокатов в письмах. В декабре 2022 года он констатировал, что «из Крыма снова создают хранилище верных прислужников Кремля».

В Крыму Нарима Джеляла ждут мать, жена и четверо детей (старшей дочери на момент его ареста было 12 лет, младшей не исполнилось даже года). Отец Джеляла умер в марте 2022 года, когда его сын находился за решеткой. До последнего времени Джелял и братья Ахтемовы находились в СИЗО Симферополя, однако в конце апреля 2023 года правозащитники выразили опасения, что их могут депортировать в Россию.
Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

АППАЗ КУРТАМЕТ

20 ЛЕТ
Кияни на прогулянці в Бабиному Яру. 1939 рік. З родинного архіву Н. Акімової / Фото: Надано Оленою Насировою
20-летний крымский татарин Аппаз Куртамет — преподаватель крымскотатарского языка из поселка Новоалексеевка Херсонской области и сын Халила Куртамета, главы мусульманской общины мечети в Новоалексеевке, которого ранее на месяц также задерживали российские силовики.

В июле 2022 года, когда Аппаз поехал в оккупированный Крым к родственникам, его незаконно задержали на КПВВ Чонгар (пропускной пункт продолжает действовать с подконтрольной России стороны полуострова). Юношу фактически похитили: его связь с родственниками прервалась, несколько месяцев вплоть до начала октября 2022-го о местонахождении Аппаза Куртамета не было известно ничего. Пытаясь разыскать сына, родители обращались к властям Турции, Украины и России, к поискам и борьбе за свободу Куртамета присоединились глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, депутаты, правозащитники, напоминало издание Крым.Реалии.

Наконец осенью 2022-го выяснилось, что молодого преподавателя таки удерживает оккупационная «власть» Крыма. В октябре прошлого года подконтрольный России Киевский районный «суд» Симферополя решил арестовать Куртамета — как подозреваемого по делу о якобы «финансировании вооруженного формирования». В качестве повода для этого сфальсифицированного обвинения оккупанты использовали тот факт, что Аппаз Куртамет одолжил 500 грн своему знакомому, который в материалах дела фигурирует как якобы представитель добровольческого батальона Крым. При этом сторона обвинения утверждала, что Куртамет якобы «имел намерения на такие действия для финансовой поддержки других подразделений».

В апреле 2023 года Аппазу Куртамету вынесли приговор по этому сфабрикованному «делу»: его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первого года в тюрьме.

Мать парня назвала процесс «судилищем», заявив, что ее сын — «герой, а не террорист».

Он не бросит никогда в беде, не оставит, не предаст. За это его осуждают. Он лучший сын, лучший друг, лучший брат

— подчеркнула мать пленника, которую цитирует Радио Свобода
Глава Меджлиса Рефат Чубаров отметил, что в деле Апаза Куртамета «проявился весь произвол, с которым действует оккупационная власть». Именно ее стремление посеять в обществе «панику и отчаяние, отомстить всем за несогласие с оккупацией, и за сопротивление, и за блокаду» стало главной причиной репрессий в отношении татар, убежден Чубаров.

Они хватали людей десятками и обвиняли их в тяжких преступлениях, особенно в причастности к военным формированиям […], похищали людей и даже не говорили родственникам

— подчеркнул Чубаров
комментируя приговор Куртамету
Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

РУСЛАН СУЛЕЙМАНОВ

40 ЛЕТ
Кияни на прогулянці в Бабиному Яру. 1939 рік. З родинного архіву Н. Акімової / Фото: Надано Оленою Насировою
Активист Крымской солидарности, физик и гражданский журналист Руслан Сулейманов незаконно лишен свободы уже более 1,5 тыс. дней — с тех пор, как в марте 2019 года его задержали российские пограничники. За это время Сулейманов успел получить сфабрикованный приговор (14 лет колонии строгого режима) и потерять трехлетнего сына, не получив разрешения его похоронить.

Получив образование физика, Руслан Сулейманов в 2004–2006 годах работал в Таврическом экологическом институте, позже — программистом, а после аннексии Крыма в 2014 году стал частным образом преподавать физику детям. Несмотря на предложения работы за рубежом, он решил остаться в Крыму, активно включился в правозащитное движение в поддержку крымских татар и семей политзаключенных, освещал суды, обыски и репрессии.

Оккупационная «власть» быстро начала настоящую охоту на Сулейманова. В начале 2017 года он был задержан на пять суток за якобы «несанкционированный митинг», а осенью того же года за одиночный пикет в поддержку задержанных крымских татар он получил админштраф в 10 тыс. рублей.
Фото: Руслан Сулейманов
В марте 2019 года Руслана Сулейманова незаконно задержали на пункте пропуска Каланчак (на границе Крыма и Херсонской области): российские пограничники держали его более семи часов и испортили паспорт. Через несколько дней т.н. «суд» в Симферополе согласовал арест Сулейманова — якобы по делу об «организации деятельности террористической организации» (впоследствии дело переквалифицировали на статью об «участии» в деятельности такой организации). Его история стала частью сфабрикованного «расследования», известного как «второе симферопольское дело Хизб ут-Тахрир». Родной брат Руслана Сулейманова Эскендер также является фигурантом дела и находится за решеткой.
Летом 2020 года, когда Сулейманова еще удерживали в СИЗО Симферополя, в его семье произошла трагедия: при невыясненных обстоятельствах погиб трехлетний сын Руслана Муса Сулейманов, самый младший из четырех его детей. Его исчезновение имело огромный резонанс. Двое суток мальчика искали непрерывно, со всего Крыма съехались неравнодушные, а к розыскам присоединилось, по разным подсчетам, от 3 до 5 тысяч человек, напоминает Радио Свобода. В конце концов тело мальчика нашли в сливной яме возле дома, что именно с ним произошло — неизвестно до сих пор. На похороны сына Руслана Сулейманова не отпустили, хотя президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным лично просил отпустить политзаключенного из изолятора, чтобы тот попрощался с Мусой.
Эльзара Сиферша, жена Руслана Сулейманова, показывает семейные фото в их семейном доме в крымском поселке Строгановка
Фото: Александра Ефименко
24 ноября 2022 года, спустя девять месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ, Южный окружной военный «суд» в российском Ростове-на-Дону приговорил Руслана Сулейманова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В своем последнем слове на этом судилище крымский политзаключенный выступил с сильной речью, в которой разоблачил все преступления России в отношении своего народа. Он заявил, что сегодня Москва «на глазах у всего мирового сообщества пытается расправиться с крымскотатарским народом — за его несокрушимость, свободомыслие, за его твердую приверженность своей религии — исламу, уничтожая в нем любое проявление активизма, что является залогом сохранения самого народа вместе с его идентичностью».

Нас пытаются уничтожить на протяжении 250 лет, начиная еще со времен аннексии Крыма Екатериной II. Сегодняшние реалии в Крыму, связанные с политикой террора и репрессий России, еще больше добавили к нашей памяти, разворошили раны, которые еще не зажили после событий 1944 года

— подчеркнул Сулейманов
Имя Руслана Сулейманова было среди крымских политзаключенных, освобождения которых требовали от России Европарламент, Freedom House, Норвежский Хельсинский комитет и другие ведущие правозащитные организации мира.
Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

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