18 мая Украина чтит День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа — массовой депортации крымских татар, которую сталинский режим организовал весной 1944 года. Современная Россия повторяет это преступление, с 2014 года развернув волну репрессий в отношении коренного населения Крыма.

Только за первые два дня геноцида, 18−20 мая 1944 года, более 183 тыс. крымских татар были насильно выселены из их домов и депортированы из Крыма. Более 46 % из них, то есть почти каждый второй, умерли или во время переселения, или в первые несколько лет жизни в ссылке, до 1947 года. К этому времени общее количество депортированных крымских татар достигло 238 тыс., из них погибли 110 тыс.



Большинство депортированных оказалась в отдаленных районах Центральной Азии и Сибири. Шанс вернуться домой они получили лишь в конце 80-х и в первые годы после провозглашения независимости Украины.

Спустя почти восемь десятилетий после депортации 1944 года Россия повторяет многочисленные преступления советского режима. После аннексии Крыма в 2014 году Москва начала волну незаконных притеснений, репрессий, арестов и судилищ в отношении крымских татар, пытаясь подавить самобытность крымской культуры и любые попытки сопротивления российской оккупации. Десятки крымских татар за эти годы оказались за решеткой — как на полуострове, так и в России, где в отношении их выносят незаконные приговоры по сфабрикованным делам.

По данным Тамилы Ташевой, постоянного представителя президента Украины в АР Крым, по состоянию на март 2023 года Россия удерживает на своей территории или в Крыму 180 украинских политзаключенных, которые были арестованы на Крымском полуострове или имеют к нему отношение. 116 из них — это крымские татары.



Недавно двое из них — Константин Ширинг и Джемиль Гафаров — погибли в местах содержания. «Фактически их довели до смерти. Это бесчеловечное обращение, неоказание медицинской помощи. Согласно Женевской конвенции, это фактически пытки над людьми», — отметила Ташева. Сейчас Украине известно о по меньшей мере 50 политических заключенных, критическое состояние здоровья которых вызывает беспокойство.



NV напоминает истории пяти крымских татар, которые в последние годы стали пленниками Кремля и теперь вынуждены проводить годы за решеткой без всякой на то причины, кроме желания сохранить свой Крым.

ЛЕНИЕ УМЕРОВА

25 ЛЕТ

Кияни на прогулянці в Бабиному Яру. 1939 рік. З родинного архіву Н. Акімової / Фото: Надано Оленою Насировою





До недавнего времени девушка жила в Киеве. Она выехала из Крыма в 2015 году, вскоре после аннексии полуострова, однако там остались жить ее родители, рассказывает сайт История 25-летней крымской татарки Ление Умеровой — самый свежий пример произвола российской карательной системы в отношении коренных жителей Крыма. Путь к больному отцу обернулся для нее сфальсифицированным подозрением в шпионаже и угрозой 20-летнего тюремного заключения в России.До недавнего времени девушка жила в Киеве. Она выехала из Крыма в 2015 году, вскоре после аннексии полуострова, однако там остались жить ее родители, рассказывает сайт Ґрати . До полномасштабного вторжения РФ Умерова пыталась ежегодно посещать семью в Крыму, а в столице Украины она работала маркетологом украинского бренда женской одежды VOVK.

Ление Умерова / Фото: предоставленные родственниками

В декабре 2022 года девушка хотела срочно попасть в Крым, чтобы ухаживать за больным отцом, у которого обнаружили онкологическое заболевание. Ее путь из Киева на оккупированный полуостров во время полномасштабной войны должен был пролегать через Болгарию, Румынию, Грузию и в конце концов Россию.



Но когда в ночь на 4 декабря 2022 года Ление Умерова ехала автобусом Тбилиси-Симферополь, российские пограничники на пропускном пункте Верхний Ларс (граница РФ и Грузии) забрали у крымчанки внутренний и заграничный украинские паспорта и телефон — якобы «для дополнительной проверки». Ее высадили из автобуса, задержав якобы «за нарушение правил пересечения государственной границы».



С этого момента начались преступные издевательства российской судебной системы над Умеровой. Сначала российский суд назначил ей штраф в 2 тыс. рублей и принудительное выдворение из России. Однако в дальнейшем девушку пять месяцев держали в разных СИЗО Северной Осетии под совершенно надуманными предлогами. Сначала более трех месяцев она находилась в Центре временного содержания иностранных граждан в 10 км от Владикавказа до «фактического выдворения». Когда же еще один суд решил, что выдворять девушку из России незаконно, и ее должны были отпустить на свободу, этого снова не произошло.



Т.н. «правоохранительные» органы России начали выдумывать фиктивные поводы для серии административных задержаний. Резван Умеров, отец Ление, рассказал Ґратам о примерах причин, по которым его дочери каждый раз продлевали 15-суточный арест:

В первый раз якобы она не отдавала документы, во второй — якобы она не отдавала телефон, в третий — якобы она не выходила из машины, сопротивлялась. В четвертый у них фантазии не хватило, снова написали, якобы она не вышла из машины — рассказал Умеров

4 мая 2023 года выяснилось, что сотрудники ФСБ вывезли Ление Умерову из Северной Осетии в Москву. 5 мая Лефортовский суд отправил ее в СИЗО на два месяца — уже как фигурантку дела о шпионаже.

Постоянные «админки» [админаресты] против нее, как мы и думали, были затягиванием времени для фальсификации уголовного дела — рассказала Ольга Скрипник,

глава Крымской правозащитной группы глава Крымской правозащитной группы

Русская служба ВВС напоминает, что против Умеровой использовали распространенный в России способ фальсификации дел. На фоне войны с Украиной людей, подозреваемых якобы в «госизмене», арестовывают по надуманным административным правонарушениям, а затем отправляют в СИЗО по «шпионской статье».

ФСБ и МВД практикуют этот подход в разных регионах России, в том числе и в Северной Осетии на пограничном пункте Верхний Ларс — объясняет ВВС



Минимальная санкция по статье «шпионаж» в России — 10 лет, максимальная — 20 лет.



14 марта 2023 года Ление Умеровой исполнилось 25 лет. В этот день, как и сегодня, Россия незаконно удерживала ее за решеткой.