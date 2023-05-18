«Все наши беды — из Москвы». Путин пытается добить крымских татар, чего не сделал Сталин — интервью с главой Меджлиса Рефатом Чубаровым 18 мая, 15:56 NV Премиум Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа (Фото:Александр Медведев / NV)

Весной 1944 года сталинский режим организовал массовую депортацию крымских татар. Только за первые два дня геноцида, 18−20 мая 1944 года, более 183 тыс. крымских татар были насильно выселены из их домов и депортированы из Крыма.

Современная Россия и диктатор Владимир Путин повторяет это преступление — с 2014 года оккупанты развернули волну репрессий в отношении коренного населения Крыма.

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18 мая, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, председатель Меджлиса Рефат Чубаров в интервью Radio NV рассказал обо всех испытаниях своего народа за последние 240 лет.

— Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, сказал в недавнем интервью, что это особенность истории крымскотатарского народа, что самой значительной датой стал день траура. Когда устраивались крымскотатарские свадьбы, была даже такая традиция — музыканты объявляли, что будет исполняться хайтарма. Хайтарма — это национальный крымскотатарский танец о возвращении. Под эту хайтарму музыкантам давали очень большие чаевые, потому что все понимали, что эти деньги идут на то, чтобы организовывать возвращение крымских татар на родную землю. Даже в советское время желание вернуться на родную землю было. Сейчас с этим сложнее. Крымскотатарский народ снова под репрессиями. Как работает это крымскотатарское единство и почему оно работает на протяжении стольких десятилетий?

— Когда люди объединены одним испытанием, когда у людей такая беда, которая унижает каждого из них, у них нет никакого выхода, кроме того, что объединиться и вместе преодолевать все эти препятствия, чтобы найти справедливость.