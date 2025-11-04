Президент Владимир Зеленский считает, что США должны быть открытыми к возможности использования Украиной дальнобойного оружия . По его словам, это станет решающим фактором сдерживания российской агрессии.

Об этом украинский президент сказал во время саммита расширения ЕС во вторник, 4 ноября, который транслировало Суспільне.

«Соединенные Штаты Америки должны быть открытыми к возможностям использования оружия большой дальности, оружия дальнего боя. Это очень важно. Даже как фактор сдерживания — мы должны иметь его, использовать его. Нам нужна поддержка США, нам нужна поддержка президента Трампа в этом вопросе», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что появление у Украины такого вооружения создаст решающее давление на Россию, дополнив его санкционным давлением Запада.

«Нам нужны следующие, более жесткие санкции в отношении газа. А также против ядерной генерации Российской Федерации. Все эти шаги направлены на то, чтобы их военно-промышленный комплекс не мог создавать столько ракет, которые Россия использует против Украины», — отметил Зеленский.

31 октября СМИ писали, что Пентагон одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, окончательное решение было за президентом США Дональдом Трампом. После этого Трамп заявил, что пока не планирует передавать Украине Tomahawk.

Ранее Зеленский говорил, что новые санкции США нанесут ущерб военной машине РФ, но Украине все еще нужны дальнобойные ракеты, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина заключить мир.

22 октября США впервые при второй администрации президента Трампа применили новые санкции против России — против крупнейших нефтяных компаний Роснефть и Лукойл.

Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине». Трамп выразил надежду, что это побудит Путина сесть за стол переговоров.