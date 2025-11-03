Трамп: США пока не рассматривают передачу Украине ракет Tomahawk
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk.
Об этом он сообщил журналистам на борту самолета Air Force One.
«Нет. Не то чтобы я не мог изменить решение, но пока — нет», — коротко ответил Трамп на вопрос о возможности передачи Tomahawk Украине.
Во время общения с прессой Трампа также спросили, что могло бы стать «последней каплей», которая убедит его, что Владимир Путин не хочет завершать войну. Президент США ответил неоднозначно:
«Нет никакой последней капли. Иногда нужно позволить конфликту выгореть. Они воюют, и воюют между собой».
Трамп добавил, что война является тяжелой «как для Украины, так и для России»:
«Путин потерял много солдат, возможно, миллион. Это очень много. И для Украины это тяжело. Иногда нужно просто позволить, чтобы все дошло до конца».
Он также напомнил, что «урегулировал восемь войн» и считал, что ситуация в Украине могла бы быть проще для решения.
Ранее президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина хотела бы получить Tomahawk — ракеты с большой дальностью поражения, которые могли бы стать важным элементом обороны.
После встречи Трампа с Зеленским 17 октября СМИ сообщили, что президент США отказал Украине в предоставлении ракет Tomahawk. Украинский президент говорил, что Трамп не согласился, но и не отказал и что вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия больше не будет обсуждаться публично.
В свою очередь американский лидер назвал «проблемой» предоставление Украине ракет Tomahawk, поскольку украинским военным нужно от шести до 12 месяцев, чтобы научиться их применять.