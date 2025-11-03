Трамп: США пока не рассматривают передачу Украине ракет Tomahawk

Трамп добавил, что война является тяжелой как для Украины, так и для России (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk .

Об этом он сообщил журналистам на борту самолета Air Force One.



«Нет. Не то чтобы я не мог изменить решение, но пока — нет», — коротко ответил Трамп на вопрос о возможности передачи Tomahawk Украине.

Реклама

Во время общения с прессой Трампа также спросили, что могло бы стать «последней каплей», которая убедит его, что Владимир Путин не хочет завершать войну. Президент США ответил неоднозначно:

«Нет никакой последней капли. Иногда нужно позволить конфликту выгореть. Они воюют, и воюют между собой».

Трамп добавил, что война является тяжелой «как для Украины, так и для России»:

«Путин потерял много солдат, возможно, миллион. Это очень много. И для Украины это тяжело. Иногда нужно просто позволить, чтобы все дошло до конца».

Он также напомнил, что «урегулировал восемь войн» и считал, что ситуация в Украине могла бы быть проще для решения.

Ранее президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина хотела бы получить Tomahawk — ракеты с большой дальностью поражения, которые могли бы стать важным элементом обороны.

После встречи Трампа с Зеленским 17 октября СМИ сообщили, что президент США отказал Украине в предоставлении ракет Tomahawk. Украинский президент говорил, что Трамп не согласился, но и не отказал и что вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия больше не будет обсуждаться публично.

В свою очередь американский лидер назвал «проблемой» предоставление Украине ракет Tomahawk, поскольку украинским военным нужно от шести до 12 месяцев, чтобы научиться их применять.