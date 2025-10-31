Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом — CNN

31 октября, 19:16
Поделиться:
Вертикальный запуск ракеты Tomahawk с американского эсминца USS Porter в 2017 году (Фото: Фото ВМС США, сделанное специалистом по массовой коммуникации 3-го класса Фордом Уильямсом)

Вертикальный запуск ракеты Tomahawk с американского эсминца USS Porter в 2017 году (Фото: Фото ВМС США, сделанное специалистом по массовой коммуникации 3-го класса Фордом Уильямсом)

Пентагон в пятницу, 31 октября, одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, окончательное решение за президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

Окончательное решение теперь должен принять Дональд Трамп, сообщили CNN три американских и европейских чиновника, знакомых с ситуацией.

Как отмечается, Объединенный комитет начальников штабов проинформировал Белый дом о своей оценке еще в начале месяца — незадолго до встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который призвал предоставить ракеты для ударов по объектам нефтегазовой инфраструктуры внутри России.

Реклама

Читайте также:
Эксперт объяснил, почему Трамп заявлял, что может предоставить Украине ракеты Tomahawk, а потом резко изменил позицию

По словам двух европейских чиновников, оценка Пентагона подбодрила союзников США в Европе, которые считают, что теперь у Вашингтона меньше оснований отказывать Киеву.

Как сообщает CNN, во время встречи с Зеленским в Белом доме президент США сначала заявил публично, что страна «нуждается» в этих ракетах, а за закрытыми дверями сообщил, что США не передадут их — «по крайней мере пока». Источники CNN утверждают, что ракеты не сняты с повестки дня — администрация Трампа уже имеет подготовленные планы для быстрой передачи Tomahawk Украине, если Трамп примет соответствующее решение.

CNN отмечает, что в Пентагоне признают, что несмотря на отсутствие беспокойства относительно запасов, остается ряд технических вопросов — в частности, как Украина сможет научиться использовать и запускать Tomahawk.

Читайте также:
«Не только США имеют Tomahawk». Украина ведет переговоры о поставках ракет со странами Европы — Зеленский

Издание отметило, что эти ракеты обычно запускаются с кораблей или подводных лодок, однако из-за ограниченных возможностей украинского флота их, скорее всего, придется размещать на суше. Известно, что американские морпехи и армия уже разработали наземные пусковые установки, которые потенциально можно передать Киеву.

Европейские партнеры убеждены, что даже без них Украина сможет найти решение. Один из европейских чиновников напомнил, что украинские инженеры уже адаптировали британские ракеты Storm Shadow для советских самолетов, хотя те сначала разрабатывались для современных истребителей НАТО.

Инфографика: NV

После встречи Трампа с Зеленским 17 октября СМИ сообщили, что президент США отказал Украине в предоставлении ракет Tomahawk. Украинский президент говорил, что Трамп не согласился, но и не отказал и что вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия больше не будет обсуждаться публично.

Читайте также:
Россияне начали избегать дипломатии как только давление по предоставлению Украине ракет Tomahawk немного ослабло — Зеленский

В свою очередь американский лидер назвал «проблемой» предоставление Украине ракет Tomahawk, поскольку украинским военным нужно от шести до 12 месяцев, чтобы научиться их применять.

23 октября, находясь в Брюсселе, Владимир Зеленский заявил, что не только США имеют дальнобойное оружие, и Киев уже ведет переговоры о поставках ракет со странами Европы, которые их имеют.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   ракети Tomahawk США Дональд Трамп Пентагон Война России против Украины Военная помощь Вооруженные Силы Украины (ВСУ)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies