Вертикальный запуск ракеты Tomahawk с американского эсминца USS Porter в 2017 году (Фото: Фото ВМС США, сделанное специалистом по массовой коммуникации 3-го класса Фордом Уильямсом)

Пентагон в пятницу, 31 октября, одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk , окончательное решение за президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN .

Окончательное решение теперь должен принять Дональд Трамп, сообщили CNN три американских и европейских чиновника, знакомых с ситуацией.

Как отмечается, Объединенный комитет начальников штабов проинформировал Белый дом о своей оценке еще в начале месяца — незадолго до встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который призвал предоставить ракеты для ударов по объектам нефтегазовой инфраструктуры внутри России.

По словам двух европейских чиновников, оценка Пентагона подбодрила союзников США в Европе, которые считают, что теперь у Вашингтона меньше оснований отказывать Киеву.

Как сообщает CNN, во время встречи с Зеленским в Белом доме президент США сначала заявил публично, что страна «нуждается» в этих ракетах, а за закрытыми дверями сообщил, что США не передадут их — «по крайней мере пока». Источники CNN утверждают, что ракеты не сняты с повестки дня — администрация Трампа уже имеет подготовленные планы для быстрой передачи Tomahawk Украине, если Трамп примет соответствующее решение.

CNN отмечает, что в Пентагоне признают, что несмотря на отсутствие беспокойства относительно запасов, остается ряд технических вопросов — в частности, как Украина сможет научиться использовать и запускать Tomahawk.

Издание отметило, что эти ракеты обычно запускаются с кораблей или подводных лодок, однако из-за ограниченных возможностей украинского флота их, скорее всего, придется размещать на суше. Известно, что американские морпехи и армия уже разработали наземные пусковые установки, которые потенциально можно передать Киеву.

Европейские партнеры убеждены, что даже без них Украина сможет найти решение. Один из европейских чиновников напомнил, что украинские инженеры уже адаптировали британские ракеты Storm Shadow для советских самолетов, хотя те сначала разрабатывались для современных истребителей НАТО.

Инфографика: NV

После встречи Трампа с Зеленским 17 октября СМИ сообщили, что президент США отказал Украине в предоставлении ракет Tomahawk. Украинский президент говорил, что Трамп не согласился, но и не отказал и что вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия больше не будет обсуждаться публично.

В свою очередь американский лидер назвал «проблемой» предоставление Украине ракет Tomahawk, поскольку украинским военным нужно от шести до 12 месяцев, чтобы научиться их применять.

23 октября, находясь в Брюсселе, Владимир Зеленский заявил, что не только США имеют дальнобойное оружие, и Киев уже ведет переговоры о поставках ракет со странами Европы, которые их имеют.