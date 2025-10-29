Несмотря на обещания партнеров, Украина до сих пор не получила дальнобойную ракету «воздух-воздух», которая могла бы изменить ситуацию в небе, сообщает Defense Express .

Отмечается, что наиболее дальнобойная ракета «воздух-воздух» для западных самолетов — Meteor от европейского MBDA, но ее применение требует не только совместимого истребителя.

Украина до сих пор не получила ракету с нужной дальностью — по договоренностям с Францией удалось продвинуться только по MICA с дальностью около 80 км, уточняет издание.

Круг кандидатов невелик, отмечают эксперты, это:

последние версии американских AIM-120 AMRAAM ( версии C-8 и D-3);

версии C-8 и D-3); европейский Meteor от MBDA.

По большинству открытых источников, AIM-120D-3 имеет дальность около 160−180 км. Для AIM-120C-8 также фигурирует дальность около 160 км. Meteor же имеет официально заявленную дальность более 200 км от производителя MBDA.

Пока штатных носителей Meteor на вооружении Воздушных сил Украины нет. Ситуация должна измениться в 2026 году с поставкой подержанных Gripen C/D — желательно вместе с ракетами Meteor.

Кроме того, по данным издания, Украине критически желательно получить заявленные самолеты ДРЛО Saab 340 AEW&C — именно они могут обеспечить автоматизированное целеуказание для Gripen. Без ДРЛО пуск дальнобойной ракеты в реальных боях окажется гораздо менее эффективным.

Таким образом, проблема не сводится лишь к наличию одной ракеты — для полноценного раскрытия потенциала дальнобойных систем «воздух-воздух» Украине нужна и соответствующая авиационная платформа, и эффективное целеуказание от ДРЛО.