Зеленский считает, что Путин не уступит, если Трамп не усилит давление (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Владимир Зеленский заявил, что новые санкции США нанесут ущерб военной машине РФ, но Украине все еще нужны дальнобойные ракеты, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина заключить мир.

В интервью Axios он сказал, что санкции «дадут результат», но предположил, что Путин не уступит, если президент США Дональд Трамп не усилит давление.

«Президент Трамп обеспокоен эскалацией. Но я думаю, что если не будет переговоров, эскалация все равно произойдет. Я считаю, что если Путин не остановится, нам нужно что-то, чтобы его остановить. Санкции — это одно из такого оружия, но нам также нужны ракеты большой дальности», — пояснил Зеленский.

Глава государства считает, что единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров — это предоставить Украине возможность наносить удары по военным и энергетическим объектам в глубине России.

Зеленский рассказал, что сообщил Трампу во время встречи 17 октября, что Украине даже не обязательно сразу же применять ракеты.

По его словам, если российский диктатор будет знать, что отказ от переговоров грозит «проблемами с энергетическими объектами России», то он согласится на переговоры.

«Мы говорим не только о Tomahawk. У США есть много подобных вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что единственный способ работать с Путиным — это давление», — добавил президент Украины.

22 октября США впервые при второй администрации президента Трампа применили новые санкции против России — против крупнейших нефтяных компаний Роснефть и Лукойл.

Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине». Трамп выразил надежду, что это побудит Путина сесть за стол переговоров.

После встречи Трампа с Зеленским 17 октября СМИ сообщили, что президент США отказал Украине в предоставлении ракет Tomahawk. Зеленский говорил, что Трамп не согласился, но и не отказал и что вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия больше не будет обсуждаться публично.

23 октября президент Украины сказал, что вопрос о потенциальной поставке этих ракет является «очень деликатным».

Тогда же Зеленский заявил, что не только США имеют дальнобойное оружие. Президент говорит, что Киев уже ведет переговоры о поставках ракет со странами Европы, которые их имеют.