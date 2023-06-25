На фоне пригожинского мятежа. Вагнеровцы могут попытаться атаковать Киев из Беларуси — британский генерал 25 июня, 14:01 Вагнеровцы в Ростове (Фото:REUTERS/Stringer)

Бывший глава Генерального штаба Великобритании генерал Ричард Даннатт заявил, что Украина должна остерегаться возможного нападения на Киев вагнеровцев во главе с главарем ЧВК Евгением Пригожиным после попытки мятежа в РФ.

Об этом сообщает Sky News.

«Тот факт, что он поехал в Беларусь, вызывает определенное беспокойство», — сказал военный.

Если Пригожин «оставил вокруг себя эффективную боевую силу, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву», откуда началась война, добавил он.

Видео дня

По словам лорда Даннатта, «вполне возможно», что Россия может использовать группу Вагнера, чтобы попытаться снова захватить Киев.

Тем не менее, отметил он, попытка мятежа в РФ не стала ни для кого непосредственной победой.

«Не было непосредственных победителей от вчерашнего фиаско», — добавил эксперт.

«Путин значительно ослаб. У российских военных… очевидно, определенный беспорядок», — сказал Даннатт.

Джилл Догерти, бывшая руководитель московского бюро CNN, исследовательница стран бывшего СССР и эксперт по вопросам России заявила, что российский диктатор Владимир Путин не привык прощать предателей, а потому в судьбе Евгения Пригожина после спровоцированного им бунта еще не поставлена точка: вполне возможно, что его могут убить позже.

Вечером в субботу, 24 июня, главарь ЧВК Вагенр Евгений Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где его наемники ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что такая договоренность была достигнута во время посреднических переговоров самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным. Взамен будут закрыты уголовные дела, возбужденные против Пригожина, а сам он отправится в Беларусь.