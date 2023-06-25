На фоне пригожинского мятежа. Вагнеровцы могут попытаться атаковать Киев из Беларуси — британский генерал
Вагнеровцы в Ростове (Фото:REUTERS/Stringer)
Бывший глава Генерального штаба Великобритании генерал Ричард Даннатт заявил, что Украина должна остерегаться возможного нападения на Киев вагнеровцев во главе с главарем ЧВК Евгением Пригожиным после попытки мятежа в РФ.
Об этом сообщает Sky News.
«Тот факт, что он поехал в Беларусь, вызывает определенное беспокойство», — сказал военный.
Если Пригожин «оставил вокруг себя эффективную боевую силу, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву», откуда началась война, добавил он.
По словам лорда Даннатта, «вполне возможно», что Россия может использовать группу Вагнера, чтобы попытаться снова захватить Киев.
Тем не менее, отметил он, попытка мятежа в РФ не стала ни для кого непосредственной победой.
«Не было непосредственных победителей от вчерашнего фиаско», — добавил эксперт.
«Путин значительно ослаб. У российских военных… очевидно, определенный беспорядок», — сказал Даннатт.
Джилл Догерти, бывшая руководитель московского бюро CNN, исследовательница стран бывшего СССР и эксперт по вопросам России заявила, что российский диктатор Владимир Путин не привык прощать предателей, а потому в судьбе Евгения Пригожина после спровоцированного им бунта еще не поставлена точка: вполне возможно, что его могут убить позже.
Вечером в субботу, 24 июня, главарь ЧВК Вагенр Евгений Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где его наемники ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что такая договоренность была достигнута во время посреднических переговоров самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным. Взамен будут закрыты уголовные дела, возбужденные против Пригожина, а сам он отправится в Беларусь.