Это не театр. Как именно пригожинский бунт ударил по Кремлю, Путину и почему он может означать конец ЧВК Вагнера — ISW объясняет последствия мятежа 25 июня, 08:34 Сторонник Путина возле Кремля в день мятежа, 24 июня 2023 (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Несмотря на то, что неожиданно быстрое завершение «похода на Москву» и бунта Евгения Пригожина, вероятно, положит конец существованию ЧВК Вагнера в нынешнем формате, его мятеж будет иметь долговременные последствия для Владимира Путина, Кремля и России.

Так считают аналитики Института изучения войны, которое почти полностью посвятили свою сводку по итогам 24 июня результатам и последствиям «бунта Пригожина». Хотя они подчеркивают, что не берутся предсказывать неотвратимый крах власти Путина, эксперты подчеркивают: события 23−24 июня «вероятно, нанесут существенный ущерб власти Путина и российским военным усилиям в Украине».

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Вот главных несколько их выводов.



Специфика «соглашения», о котором вечером в субботу объявили Александр Лукашенко, Евгений Пригожин и Дмитрий Песков, остается неясной: непонятно, как и в какой срок оно будет реализовано, какими должны быть ожидаемые результаты для каждой стороны и в какой степени все вовлеченные стороны будут придерживаться этого «соглашения».

Очень вероятно, что это «соглашение», достигнутое при посредничестве Лукашенко, ликвидирует ЧВК Вагнера как независимого игрока под руководством Пригожина в ее нынешней форме, хотя отдельные элементы его организации могут пережить эти события и уцелеть в условиях существующих и новых возможностей. Аналитики ISW констатируют, что фактически соглашение лишает Пригожина контроля над ЧВК Вагнера в обмен на снятие уголовных обвинений в мятеже и государственной измене. Если соглашение будет выполнено в том виде, как его сформулировал Песков, по меньшей мере определенная часть ЧВК Вагнера будет подчинена Минобороны России, как того давно хотел министр обороны Сергей Шойгу. Непонятно, как Кремль будет определять, что отдельные вагнеровцы «не участвовали в бунте». К тому же, в заявлении Пескова не уточняется судьба тех представителей ЧВК Вагнера, которые присоединились к мятежу, кроме «гарантий» непреследования, то есть условного «помилования». ISW перечисляет как минимум несколько потенциальных опций для этих вагнеровцев:

подписать контракты с Минобороны РФ на индивидуальной основе;

демобилизоваться и остаться в России (что, вероятно, представляет угрожающий вариант развития событий для внутренней безопасности Кремля),

вероятно, представляет угрожающий вариант развития событий для внутренней безопасности Кремля), уехать в Беларусь в определенной роли,

их могут развернуть за рубежом для поддержки предыдущих операций ЧВК Вагнера в Африке или на Ближнем Востоке.

Неясным остается то, будут ли готовы вагнеровцы после таких событий добровольно интегрироваться в Минобороны РФ, и как отнесутся военные регулярных вооруженных сил РФ к тому, чтобы служить вместе с персоналом ЧВК Вагнера в будущем.

Бунт Пригожина еще больше подорвал его базу поддержки в ультранационалистическом сообществе РФ, российской власти и внутри самой ЧВК Вагнера. Пригожин, вероятно, разозлил многих вагнеровцев и ультранационалистов, которые симпатизировали ЧВК Вагнера, тем, что не продолжил свою попытку похода на Москву. Реакция отдельных приближенных к нему блогеров отражает широкое недовольство в провагнеровском информационном пространстве, которое до этого приветствовало восстание. Поскольку объявленные «договоренности», вероятно, означают конец попыток защитить ЧВК Вагнера от подчинения со стороны Минобороны, на данный момент неясно, заручился ли Пригожин поддержкой командования или рядового состава ЧВК Вагнера перед заключением такого «соглашения». Многие вагнеровцы, вероятно, будут недовольны перспективами подписания контрактов с Минобороны, демобилизации или развертывания подальше от Украины.

Предположение о том, что мятеж Пригожина, реакция Кремля и посредничество Лукашенко были полностью инсценированы Москвой, являются абсурдными. Сейчас Кремль оказался в очень нестабильном положении. Соглашение, якобы достигнутое Лукашенко, является краткосрочным, а не долгосрочным решением, а восстание Пригожина выявило серьезные слабые места в Кремле и российском Минобороны. Вот примеры очень негативных для Москвы события во время бунта:

речь Путина с призывом прекратить вооруженное восстание и упоминанием о риске повторения революции 1917 года, а затем потребность диктатора в посредничестве иностранного лидера для решения проблемы бунта — все это будет иметь длительное влияние на путинский режим;

мятеж выявил слабость российских сил безопасности и продемонстрировал неспособность Путина своевременно использовать такие силы для отпора внутренней угрозе, что еще больше ослабило его монополию на силу;

быстрое продвижение Пригожина в Москву превратило российские регулярные силы в посмешище — и привлекло внимание к тому, как частные военные силы в РФ могут достичь впечатляющих результатов;

была продемонстрирована деградация российских военных резервов, которые почти полностью задействованы в боевых действиях в Украине, а также опасность опоры на неопытных призывников для защиты границ России;

Кремль провалил попытки быстро отреагировать на бунт в информационном пространстве;

показательно, что жители Ростова-на-Дону в значительной степени не выступили против сил ЧВК Вагнера, а в некоторых случаях даже тепло приветствовали их;

тот факт, что шаг Пригожина явно был неожиданным для Кремля, не лучшим образом свидетельствует в пользу ФСБ, ведь Пригожин долгое время обострял свою риторику против российского Минобороны, однако Путину и спецслужбам не удалось уменьшить этот риск.

Пригожин, очевидно, пошел на риск, поскольку решил, что его единственный путь сохранить ЧВК Вагнера как независимую силу — это выступить против российского Минобороны. Вероятно, он надеялся спровоцировать дезертирство и отступничество российских военных, но переоценил свои перспективы. Вероятно, Пригожин рассматривал 1 июля — крайний срок Минобороны, до которого ведомство намеревалось официально оформить контроль над всеми нерегулярными формированиями — как экзистенциальную угрозу своему политическому (и, возможно, личному) выживанию. Поэтому он, скорее всего, решил рискнуть использовать свои силы, чтобы сменить руководство Минобороны. По оценке ISW, его единственной настоящей надеждой на длительный успех была попытка повлечь за собой [массовое] отступничество из Минобороны, но достичь этой цели не удалось. Пригожин почти наверняка планировал эту попытку заранее, о чем свидетельствует координация и скорость продвижения сил ЧВК Вагнера.



Позиция Владимира Путина в отношении Сергея Шойгу и Валерия Герасимова пока остается неясной. Песков уточнил, что любые кадровые перестановки являются исключительно прерогативой Путина и «вряд ли» обсуждались во время переговоров по пригожинскому бунту. В то же время неудивительно, что во время мятежа Путин решил поддержать Министерство обороны России и его предыдущие усилия по централизации контроля над Пригожиным и российскими нерегулярными силами (включая ЧВК Вагнера). Хотя в своих публичных обвинениях Пригожин и Путин не упомянули имен друг друга, позиция диктатора продемонстрировала, «что он остается сторонником Минобороны России, которое неизменно доказывало ему лояльность, несмотря на многочисленные военные неудачи, […]», а также поддерживает попытки ведомства Шойгу формализовать российские нерегулярные силы, а не полагаться на самостоятельные формирования вроде ЧВК Вагнера.



Мятеж обнаружил, что Кремлю было трудно эффективно, слаженно и быстро отреагировать на продвижение сил ЧВК Вагнера, что подчеркнуло слабость системы внутренней безопасности в РФ. Вероятно, эта слабость объясняется как эффектом неожиданности бунта, так и последствиями больших потерь РФ в Украине, считают в ISW. Хотя российские власти мобилизовали ОМОН Росгвардии и спецподразделения быстрого реагирования (СОБР) в ответ на первые заявления Пригожина, ISW не наблюдал никаких сообщений или видео, которые бы свидетельствовали о том, что подразделения Росгвардии вступили в бой с вагнеровцами. Базовая миссия Росгвардии как раз и заключается в том, чтобы защищать российскую власть от внутренних угроз, как бы и было наступление на Москву — поэтому примечательно, что Росгвардия оказалась бездейственной даже тогда, когда вагнеровцы захватили важные военные объекты в Ростове-на-Дону и уничтожили российские военные самолеты. Некоторые комментаторы в РФ также отметили, что большинство личного состава, задействованного для внутренней обороны, представляли срочники и подразделения Росгвардии. Поэтому прозвучало немало вопросов, почему российские власти решили мобилизовать призывников вместо того, чтобы задействовать более широкие и более специализированные силы безопасности. Чеченские силы Рамзана Кадырова, теоретической специализацией которых также является внутренняя безопасность, заявили, что активизировались в ответ на продвижение ЧВК Вагнера, однако так и не вступили в бой с силами Пригожина — «что неудивительно и соответствует первоочередной цели Кадырова заботиться о собственных силах внутренней безопасности», подчеркивают в ISW. Поэтому, специализированные органы внутренней безопасности Кремля не смогли отреагировать на независимые военные силы, которые захватили штаб-квартиру ЮВО и наступали на Москву — поэтому вагенровцы вероятно, могли бы достичь окрестностей Москвы, если бы Пригожин приказать им это сделать.

Сутки пригожинского бунта стали одним из худших дней для российской военной авиации с начала вторжения в Украину — если подтвердятся данные о том, что «вагнеровцы» смогли сбить до трех вертолетов радиоэлектронной борьбы Ми-8 MTPR, по одному — вертолетов Ми-8, Ка-52, Ми-35, Ми-28, а также один военно-транспортный самолет (по разным Ан-26 или Ил-28).



Колонны ЧВК Вагнера на трассе М4 имели значительное количество тяжелой техники, хотя теоретическая способность «вагнеровцев» поддерживать самостоятельные операции в России остается неясной. Различные «военкоры» утверждали, что колонна вагнеровцев, которая двигалась по трассе М4 (соединяет Ростов, Воронеж и Москву) насчитывала до 4000 личного состава и от 40 до 50 единиц техники. Среди них — бронированные автомобили с усиленной противоминной защитой типа MRAP, основные боевые танки Т-90М, БМП, системы ПВО Панцирь и системы РСЗО Град. Один из «военкоров» заметил, что ПВА Вагнера, похоже, пытались создать комбинацию быстрого конвоя, защищенного многослойным «зонтиком» мобильных средств ПВО (из Панцирей и ПЗРК), которая эффективно защищала наземные силы от ударов российской военной авиации — что напоминает тактику Вагнера во время предыдущих операций в Ливии.

«Вагнеровский» бунт продемонстрировал недостаток резервов в тыловых районах России и открывает новые возможности для ВСУ. Российские источники пытались утверждать, что пригожинское «восстание» не повлияло на операции российских сил в Украине, а сам Пригожин демонстративно заявлял, что не препятствует «фронтовой» работе штаб-квартиры Южного военного округа. Однако спровоцированная им попытка мятежапродемонстрировала, что российским войскам «не хватает резервов во многих тыловых районах и почти наверняка ухудшит моральный дух российских войск в Украине, что ВСУ могут использовать для корректировки своих попыток прорвать российскую оборону».

Та прямая публичная роль, которую якобы сыграл в разрешении ситуации Александр Лукашенко, является унизительной для Путина и, возможно, обеспечивает белорусскому диктатору другие выгоды. Лукашенко, вероятно, будет пытаться использовать деэскалацию восстания и свою роль в «остановке марша на Москву» для достижения собственных целей, таких как сопротивление официальному оформлению Союзного государства России и Беларуси или для того, чтобы предотвратить вовлечение белорусских войск в войну против Украины.