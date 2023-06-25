Путин никогда ему не простит. Пригожина могут убить в Беларуси — CNN 25 июня, 11:01 Евгений Пригожин в Ростове, 24 июня 2023 года (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин не привык прощать предателей, а потому в судьбе Евгения Пригожина после спровоцированного им бунта еще не поставлена точка: вполне возможно, что его могут убить впоследствии, предполагает CNN.



Такое мнение выразила Джилл Догерти, бывшая руководитель московского бюро CNN, исследовательница стран бывшего СССР и эксперт по вопросам России.

Американский телеканал констатирует, что даже после озвученных «договоренностей» между Кремлем и Пригожиным при посредничестве Александра Лукашенко многие вопросы остаются без ответов. Среди них — что будет дальше с Пригожиным, как изменится его роль в ЧВК Вагнера и участие вагнеровцев в войне против Украины в целом.

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«Путин не прощает предателей. Даже если Путин скажет: „Пригожин, поезжай в Беларусь“, тот все равно предатель [в глазах диктатора], и я думаю, что Путин никогда этого не простит», — убеждена Джилл Догерти.

Поэтому лично для Пригожина опасность быть уничтоженным является реальной, и мы вполне можем увидеть, что главаря ЧВК Вагнера Пригожина «убьют в Беларуси», добавила она. Но, по мнению Догерти, это тяжелая дилемма для Москвы, поскольку Пригожин все еще «имеет определенную поддержку, он является угрозой, независимо от того, где находится».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в субботу, что не может уточнить, какую именно роль будет выполнять Евгений Пригожин в Беларуси, сам он тоже не привел об этом никаких подробностей.

Майор армии США в отставке Майк Лайонс напомнил, что вагнеровцы как отдельная военная компания привыкли к другим и часто лучшим условиям, чем военные регулярной армии РФ, поэтому их полная ассимиляция в составе армии РФ была бы сложной проблемой.

«Возможно, некоторые отколются, — добавил он, — Эти люди лояльны именно к Пригожину, а не к стране, не к [ее] миссии. Я думаю, что есть еще много вопросов, на которые сейчас нет ответа».



Вечером в субботу, 24 июня, Евгений Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что такая договоренность была достигнута во время посреднических переговоров Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным. Взамен будут закрыты уголовные дела, возбужденные против Пригожина, а сам он отправится в Беларусь. Песков также заявил, что вагнеровцы, которые не участвовали в мятеже, смогут подписать контракты с Минобороны РФ, а остальные «не будут преследоваться». Дальнейшую судьбу главы Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, отставки которых добивался Пригожин, в Кремле не уточнили, сами они не делали никаких заявлений с начала мятежа.

