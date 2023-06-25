«Россия выполнила критерии failed state». Почему мятеж Пригожина показал неспособность Путина реагировать на вызовы в своей системе — политолог 25 июня, 13:46 NV Премиум Танки ЧВК Вагнер покидают Ростов-на-Дону после мятежа, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Попытка мятежа главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина показала, что Россия стабильно «выполняет» критерии failed state, которыми постоянно пыталась унизить Украину и как российский диктатор не может реагировать в рамках собственной системы, рассказал Radio NV Игорь Рейтерович, политолог.

Вечером в субботу, 24 июня, Евгений Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнер ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что такая договоренность была достигнута во время посреднических переговоров Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным. Взамен будут закрыты уголовные дела, возбужденные против Пригожина, а сам он отправится в Беларусь.

Песков также заявил, что вагнеровцы, которые не участвовали в мятеже, смогут подписать контракты с Минобороны РФ, а остальные «не будут преследоваться». Дальнейшую судьбу главы Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, отставки которых добивался Пригожин, в Кремле не уточнили, сами они не делали никаких заявлений с начала мятежа. Фактически так завершился мятеж, который начал главарь боевиков ЧВК Вагнер.

Путин отныне не «всесилен» для собственного же населения?

Я думаю, что здесь речь не столько о населении, потому что оно до конца не поняло, что произошло и заняло показательную позицию: мы ни во что не вмешиваемся, ничего не комментируем, а просто наблюдаем, а потом в конце делаем то, что нам сказали с экранов телевизора. В большей степени в Путине разочаровались представители его окружения, начиная от олигархов, которые панически бежали куда-то из Москвы. И это было очень заметно, и не знали, как реагировать на эту ситуацию, заканчивая всей вертикалью, которую он 23 года выстраивал. Вкладывал в нее миллиарды долларов, евро, формировал ее по принципам какой-то личной лояльности, выстраивал суперцентрализованную систему.